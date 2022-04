Josh Brolin, Thanos del UCM, pudo ser Batman en el Snyderverso: ¿por qué no pasó?

Cuando la trilogía “Dark Knight” de Christopher Nolan llegó a los cines, Warner Bros. decidió reiniciar la historia de Batman para construir un universo compartido, al mismo estilo del UCM de Marvel. En ese sentido, la firma inició sus planes de la mano de Zack Snyder con el estreno de “Man of steel”, para luego presentar a la nueva versión del Hombre Murciélago en “Batman v Superman: dawn of justice”.

El elegido para dar vida al famoso Bruce Wayne fue Ben Affleck, quien recibió duras críticas por su aproximación al personaje. No obstante, estuvimos a punto de no verlo enfundado en el Batitraje, ya que Josh Brolin fue una de las primeras opciones para encarnar el papel.

Bajo el sello de Marvel, Thanos y Cable son llevados a la ficción por Josh Brolin. Foto: Composición / Marvel.

De Thanos a Batman

Si bien Brolin es principalmente conocido por dar vida a Thanos en el UCM, en entrevista con Happy Sad Confused, el actor reveló que estuvo a punto de formar parte de las filas del Snyderverso; pero fue el propio director quien optó por no avanzar con el casting.

“Sí. Eso fue interesante para mí. Esa fue su decisión (de Zack Snyder). Esa no fue mi decisión. Esa fue su decisión . (…) Me gusta jugar con esas probabilidades. Estoy como ‘¿soy el tipo que va a hacer que todo falle?’. Por cierto, que no me pareció mal, pero ya sabes, hablas con Clooney y sigue bromeando sobre ello. No fue su culpa”, indicó el artista.

En ese sentido, comentó cómo hubiese sido su versión del icónico héroe: “Habría sido más viejo, más áspero, a falta de una palabra mejor. Sinceramente, habría sido un trato divertido y quizás lo haga algún día, cuando tenga 80 años ”.

Por lo pronto, no se sabe cuál hubiese el impacto de esta versión de Batman. No obstante, ‘El caballero de la noche’ tiene aún más por ofrecer a sus fans. Robert Pattinson interpreta al justiciero en “The Batman”, filme que está por estrenarse en streaming; mientras que Affleck y Michael Keaton retomarán sus roles con “The Flash”.