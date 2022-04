“La última tentación de Cristo”, la polémica cinta ‘religiosa’ que escandalizó al Vaticano

Cada Semana Santa de todos los años, diversas películas ilustran la vida y enseñanzas de Jesús. Con el pasar de las décadas, muchos de estos títulos se han convertido en verdaderos clásicos; sin embargo, una película en particular tomó la libertad de otorgarle al hijo de Dios una historia radicalmente diferente. Se trata de “La última tentación de Cristo”.

La cinta fue dirigida por Martin Scorsese, aclamado cineasta que fue nominado a mejor director en los Oscar 1989 justamente por este largometraje. Sin embargo, como era de esperarse, la polémica no fue ajena a una trama llena de libertades creativas y que fue catalogada como un insulto a la fe católica.

Willem Dafoe fue el protagonista de "La última tentación de Cristo". Foto: Difusión

¿De qué trata “La última tentación de Cristo”?

El carpintero Jesús de Nazaret, atormentado por las tentaciones de los demonios, la culpa de hacer cruces para los romanos, la compasión por los hombres y el mundo, y el constante llamado de Dios, se propone encontrar lo que su padre divino quiere para él.

Pero, a medida que se acerca el cumplimiento de su misión, debe enfrentarse a la mayor de las tentaciones: la vida normal de un hombre bueno. Con ello en mente, la respuesta de los fieles se hizo presente y con fuerte rechazo.

En este caso, el encargado de ponerle rostro a Cristo fue un joven Willem Dafoe (a quien los fans recordarán ahora principalmente por su papel de Duende verde). Sin embargo, ni su destacado trabajo en exitosos proyectos lo salvaron de quedar fuera de la controversia, hasta incluso perder su participación en otros prometedores proyectos.

La respuesta del público

Según recoge la revista Vanity Fair, “La última tentación de Cristo” motivó tal desaprobación que pronto hubo problemas en diversos países, empezando por Estados Unidos, donde, según el citado medio, la American Society for the Defense of Tradition, Family, and Property contrató una página completa en The New York Times para pedir su boicot.

En los estados del sur de EE. UU. se suspendió el estreno por temor a atentados. Esta situación se replicó en locaciones como Israel, Turquía, Chile, México y Argentina. En el caso de Italia, se presentó una demanda para evitar su lanzamiento en el Festival de Venecia.

Claramente, el filme también sacudió al Vaticano e incluso provocó, de acuerdo con The Guardian, que las autoridades de la Iglesia Católica Romana la calificaron de “moralmente ofensiva”.