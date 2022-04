“Doctor Strange 2”: ¿qué significa la calificación PG-13 para la película?

La preventa de entradas para “Doctor Strange in the multiverse of madness” inició exitosamente el pasado 6 de abril. La cinta que expandirá la historia del multiverso y que nos presentará a América Chávez llega a los cines el próximo 4 de mayo con el propósito de conquistar la taquilla luego del éxito de “Spider-Man: no way home”.

El filme dirigido por Sam Raimi tiene como protagonistas a Benedict Cumberbatch y Elizabeth Olsen, y ya cuenta con calificación PG-13 , pero ¿qué significa eso?

¿Qué significa la calificación PG-13?

Las películas calificadas con esta categoría podrían mostrar material inapropiado para niños menores de 13 años. El rating PG-13 es una advertencia severa para los padres, quienes determinarán si sus hijos menores de 13 años deberían ver la película.

Doctor Strange fue vencido por Peter Parker en "Spider-Man: no way home". Foto: Marvel

¿Por qué “Doctor Strange 2″ tiene calificación PG-13?

El cineasta a cargo del próximo filme de Marvel es Sam Raimi, quien tiene experiencia en los géneros de terror y superhéroes. Fue él mismo quien indicó que la cinta “es espeluznante en algunos momentos y aterrador en otros”. Sumado a esto, las secuencias de acción y violencia de la película y el vocabulario inapropiado para menores de 13 años son las características por las que “Doctor Strange in the multiverse of madness” ha obtenido la clasificación PG-13.

Algunos rumores de “Doctor Strange 2″

Un fuerte rumor creado por los fanáticos del UCM indica que en la película aparecerán los Iluminati, un grupo de poderosos personajes integrados por:

El profesor X (Patrick Stewart)

Superior Iron Man (Tom Cruise)

Reed Richards (Ioan Gruffud).

También se menciona la oportunidad de que aparezcan Monica Rambeau (Teyonah Parris), Wolverine (Hugh Jackman), Spider-Man (Tobey Maguire) y Deadpool (Ryan Reynolds).