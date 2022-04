“Better call Saul”: ¿por qué la serie está injustamente infravalorada?

El prestigio viene de la mano con la excelencia. Y aunque la fama no siempre es una brújula confiable, “Better call Saul” es el caso especial de aquellas obras que ameritan tener más reconocimiento en vida por parte de la audiencia. Con cinco temporadas encima, la serie no ha hecho más que prolongar la maestría de su predecesora “Breaking bad”. Un reto casi imposible, pero que los creadores —Vince Gilligan y Peter Gould— resolvieron con destreza. Más allá de la discusión sobre cuál es la mejor serie, hay una pregunta que se hacen los fanáticos: ¿donde estabas tú cuando Jimmy McGill murió y nació en Saul Goodman?

“Muchos espectadores se pueden identificar con la noción de que tu familia no te reconoce por tus méritos. Son muchos a los que les lleva tiempo ganarse la apreciación que sienten que merecen. Y ese es Jimmy”, contó Bob Odenkirk a La Vanguardia. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para alcanzar la relevancia y el ruido mediático de su predecesora. No porque le falte calidad, sino porque varios lo ven como una extensión dispensable, similar a la película “El camino”. A esto hay que sumarle que el show no tomó el sencillo, sino el correcto.

Con un ritmo mucho más pausado, un drama más íntimo, una acción mucho más sutil, un énfasis en el diálogo y un desarrollo de personajes más complejo, “Better call Saul” empezó como un spin-off independiente y con sus propias reglas. En el mejor de los casos, una serie incomprendida. En el peor, víctima de una audiencia sin estómago para una delicatessen. Es una pieza que se cocina a su ritmo y que también hay que aprender a verla para disfrutar sus riquezas.

Pese a la poca acogida, la producción está lista para el estreno de su sexta temporada este 18 de abril y la historia podría volver a repetirse: “Breaking bad” no se volvió realmente popular hasta después de su cuarta entrega, gracias a la exposición de Netflix. Así como esta, la historia del abogado criminalista no ha hecho más que subir de nivel con cada temporada y los showrunners ya adelantaron que tendrá un cierre insuperable.

“La serie va a tener un buen aterrizaje. Va a ser increíble (...) los medios escribirán artículos sobre cuál tuvo mejor final. Y les aseguro que dirán que el final de “Better call Saul” fue superior”, advirtió Vince Gilligan a aquellas personas que siempre hicieron comparaciones entre ambas producciones.

“No puedo esperar a los fuegos artificiales, de verdad. Nuestro programa estuvo un poco lento en los últimos años y se acumulan. Ciertamente, hay momentos emocionantes todo el tiempo, pero hacia el final se vuelve sumamente intenso”, agregó Bob Odenkirk para el medio Deadline.

¿Dónde y cuándo ver “Better call Saul 6”?

La sexta temporada de “Better call Saul” tiene agendado su estreno para el próximo 19 de abril de 2022 en la plataforma de streaming Netflix. Se dividirá en dos partes: la primera tendrá siete episodios, mientras que la segunda poseerá seis.