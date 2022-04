“Better Call Saul 6″: Odenkirk sigue impactado por apoyo de fans tras ataque cardíaco

En julio de 2021, se informó que el actor Bob Odenkirk había sufrido un ataque al corazón mientras grababa la temporada 6 de “Better Call Saul”. En aquel entonces, fanáticos recurrieron a las redes sociales para compartir su preocupación, lo que provocó que la producción anunciara que el intérprete estaba guardando reposo.

Horas después, Odenkirk usó sus redes sociales para informar cómo se encontraba de salud. “Tuve un pequeño ataque cardíaco. Pero voy a estar bien gracias a los médicos que supieron cómo arreglar la obstrucción sin tener que operar”.

Tuit de Bob Odenkirk. Foto: captura de Twitter

Ahora y a escasos días para el estreno de “Better Call Saul 6″ en Netflix, el actor habló con Jimmy Kimmel sobre la ficción, pero también de lo conmovido que estuvo al ver que el público reaccionó tras su internamiento.

“Fue tan conmovedor. Todavía es algo en lo que pienso todos los días. Literalmente me acuesto en la cama por la noche escuchando mi corazón y pensando en todas las personas que se preocuparon cuando escucharon que esto me pasó. Cada vez que tengo la oportunidad agradezco a todos los que preguntaron por mí. Las redes sociales son un lugar lleno de maldad, y luego está este momento donde hubo amor para un extraño. La gente no es tan mala como pensé. Son realmente geniales todos“, compartió.

El actor comentó que, si bien pudo recuperarse física y emocionalmente, sus colegas en el elenco y el equipo de producción tuvieron dificultades para trabajar tras el incidente.

Bob Odenkirk se despedirá, por ahora, de Saul Goodman, personaje que lo popularizó en los últimos años. Foto: Netflix

“Diría que ellos estaban más traumatizados que yo. No recuerdo todo lo que pasó ese día, pero si que todos estaban parados allí y me vieron caer. Estuvieron en todo momento conmigo. Debió haber sido complicado ver esta situación”, explicó.