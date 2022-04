“Animales fantásticos 3″: ¿cómo muere Gellert Grindelwald y a manos de quién?

La tercera entrega de “Animales fantásticos” ya está en los cines peruanos para dar fin a la trilogía dirigida por David Yates. El camino para Newt Scamander y su amigos no ha sido fácil, pero ahora cuentan con el apoyo de Albus Dumbledore para detener a Gellert Grindelwald.

En esta oportunidad, Mads Mikkelsen reemplazó a Johnny Depp como el villano y el resultado ha dejado satisfecho a los fanáticos. Su lucha contra el profesor era inevitable una vez que el pacto de sangre entre ambos es destruido.

Como vimos en el film, Grindelwald dejó de ser un fugitivo e incluso se postuló como candidato a Líder supremo del mundo mágico. Los protagonistas hicieron todo lo posible para frustrar su ascenso al poder, pero fue un Qilin cachorro que reveló que no era un digno representante.

Tras esto, el pacto de sangre, que evitaba batalla directa con Dumbledore, finalmente se rompió y la batalla entre los poderosos magos dio rienda suelta. Para sorpresa de los fans, no fue una contienda con resultados fatídicos. Al final, el villano se escapa, dejando a más de uno preguntándose cómo murió.

En los libros de J. K. Rowling sabemos que se ambos se enfrentan. No sabemos si el ganador contó con ayuda o no, pero logra su objetivo y lo encierra en la prisión de Nurmengard. Esto podríamos verlo adaptado en próximas entregas de “Animales fantásticos”, pero no hay nada confirmado.

Muchos años después, “Harry Pottter y las reliquias de la muerte” nos muestra que Lord Voldemort va a visitarlo a principios de 1998 para hacerse con el paradero de la Varita de Saúco. Tras obtener una respuesta negativa, decide acabar con la vida del antiguo rival de Dumbledore.