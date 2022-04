“Stranger things 4”: 5 incógnitas que nos dejó el nuevo tráiler de la serie de Netflix

Netflix lanzó un nuevo tráiler de “Stranger things” el pasado 12 de abril. El avance nos prepara para lo que veremos en la primera parte de su temporada 4, pero nos ha dejado más dudas que respuestas. Sin dudas, la nueva entrega parece apostar más por el terror, pues presenta como nuevo personaje al clásico actor de cine de miedo Robert Englund, quien en el pasado dio vida a Freddy Krueger.

¿De quién es la voz inicial?

El tráiler inicia con un gran misterio. Mientras se ve a los rusos manejando una máquina desconocida y un reloj extraño, se escucha una voz siniestra que dice: “Has roto todo. Tu sufrimiento casi ha llegado a su fin”. Sin dudas, es de alguien proveniente del Upside Down.

Una pista de quién es la persona detrás de la voz llega en la escena donde Max está en la tumba de su hermano Billy, quien se convirtió en una especie de encarnación física del mal del Upside Down hasta que se sacrificó. La inscripción de la lápida dice: “Ido, pero no olvidado”. Por ello, puede haber la posibilidad de que no se haya ido totalmente.

Escena del tráiler de "Stranger things 4". Foto: Netflix

¿Por qué Hopper pelea contra Demogorgons?

A Hopper lo vemos inicialmente en la prisión rusa y luego lo tenemos encendiendo un lanzallamas y preparándose para luchar contra un Demogrogon gigante. ¿Cómo hará para reunirse con el resto? En el mismo tráiler vemos un avión estrellarse contra un bosque nevado. Al parecer, Murray y Joyce habrían recibido una pista sobre su ubicación.

David Harbour interpreta a Jim Hopper en "Stranger things". Foto: Netflix

¿Qué busca Sam de Eleven?

Sam Owens es el director del misterioso Laboratorio Hawkins. Fue presentado en la temporada 2 y hasta ahora se ha mostrado como un tipo bastante serio. Durante el tráiler vemos que le dice a Eleven: “Se avecina una guerra. Me temo que tus amigos en Hawkins están en el ojo de la tormenta”. En una escena siguiente le aclara que sin ella no pueden ganar la guerra.

Eleven es interpretada por Millie Bobby Brown. Foto: Netflix

¿Por qué vuelven al Upside Down?

Como las temporadas anteriores nos mostraron, Upside Down es un lugar de donde las personas que eran transportadas allí la mayoría de veces no regresaban, por lo que la imagen de los protagonistas en dicho lugar llama mucho la atención. Se puede suponer que se encuentran allí para enfrentar a algún mal del Upside Down, pero ¿cuántos de ellos lograrán sobrevivir y volver?

Escena del tráiler de "Stranger things 4". Foto: Netflix

Significado del reloj

En todo el tráiler, vemos al reloj en dos ocasiones: después de que se inspecciona lo que queda del laboratorio ruso y luego cuando Max lo ve incrustado en una pared del pasillo de la Escuela Secundaria Hawkins. Es muy probable que este reloj provenga del Upside Down y sirva como un portal que une a ambas dimensiones.