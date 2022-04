“Moon Knight” vs. “The Mandalorian”: Pedro Pascal se ríe de Oscar Isaac y de su personaje

Las estrellas de Disney+ Pedro Pascal y Oscar Isaac, protagonistas de “Moon Knight” y “The Mandalorian”, creen que sus respectivos personajes vencerían al del otro. El chileno y el guatemalteco comparten una buena amistad desde hace tiempo, por lo que se jugaron una broma en torno a los personajes de Marvel y “Star Wars”.

En una reciente entrevista, la estrella de la próxima serie de “The last of us” en HBO no pudo evitar ‘burlarse’ de su amigo cuando le contaron algo que había dicho su sobre él.

En conversación con Remezcla, Oscar Isaac había bromeado sobre un posible enfrentamiento entre su Caballero Luna y el Mandaloriano de Pascal.

Oscar Isaac como Moon Knight. Foto: Disney Plus

“Moon Knight definitivamente ganaría y a quién le importa si Pedro está de acuerdo o no porque es un hecho. No puedes discutir los hechos”, dijo entre risas.

De tal manera, una reportera le alcanzó dichas palabras a Pascal, quien solo atinó a reírse sarcásticamente en tono de broma.

“Está bien, déjame entender esto claramente. Entonces, ¿él dice que Moon Knight derrotaría al Mandaloriano en una pelea?”, preguntó.

Pedro Pascal en "The Mandalorian". Foto: Disney+

Luego de hacer una larga risa fingida, el acto chileno solo agregó tocándose el pecho: “Eso es muy dulce”.

Pedro Pascal y Oscar Isaac en Disney+

Pedro Pascal, estrella de “Juego de tronos” y “Narcos”, se sumó a Disney con “The Mandalorian”, la serie del universo “Star Wars” de la que se espera un tercera temporada.

Por su parte, Oscar Isaac ya se había integrado anteriormente a la misma saga en la última trilogía del universo espacial como el piloto Poe Dameron.

Actualmente, Pascal grabó junto a Nicolas Cage “El peso del talento”, mientras que el guatemalteco estelariza la serie de Marvel “Moon Knight” en Disney+.