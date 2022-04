Marvel le cambió la vida a Jake Gyllenhaal: “Ya no me divertía como antes”

Jake Gyllenhaal fue una de las adiciones más importantes para el Universo Cinematográfico de Marvel, debido a su nivel actoral y condecorada filmografía. Las expectativas eran altas y el intérprete no defraudó a sus seguidores: sorprendió a todos convirtiéndose en Mysterio.

En conversación con Vanity fair, reveló cómo fue su experiencia durante el rodaje. Lejos de tener una apreciación negativa, confesó que redescubrió lo feliz que podía llegar a ser como artista frente a la cámara.

“Cuando entré a ‘Spider-Man: lejos de casa’, me sucedió algo interesante. Creo que me estaba tomando demasiado en serio todo esto de la actuación. De hecho, estoy seguro de ello. Había perdido el sentido de la interpretación y el entretenimiento. Ya no me divertía como antes”, contó al medio.

“No era la persona que soy: ese tipo de bufón de la clase que encontró gracioso mover un hombro y hacer una mueca. Fue algo tan catártico poder tirar esa seriedad y convertirme en el actor que siempre quise ser en muchos sentidos” continuó.

De esta forma, el actor redescubrió que disfrutar del momento y la gente cercana es la mejor forma de vivir: “Encontré toda la diversión y la gratitud en el rodaje. Era como si se tratara de una familia cuando hacíamos la película. Lo importante es la experiencia que puedes vivir con las personas que te rodean”.

“Me encontré a mí mismo con Marvel Studios. Me di cuenta de que actuar puede ser muy divertido, ¿sabes? ¡Simplemente disfrútalo! ¡La gente que te rodea es fabulosa! Disfrútalos también a ellos. Disfruta de la vida, porque pasa demasiado rápido”, finalizó.

Jake Gyllenhaal interpreta a Mysterio en el UCM. Foto: Composición/Marvel Studios

Jake Gyllenhaal en “Spider-Man: far from home”

El actor dio vida a Mysterio, clásico villano del Hombre Araña en los cómics y ahora en la pantalla grande. Como vimos, fue menospreciado por Tony Stark en el pasado y decidió hacerse con el mundo usando su tecnología, pero fue detenido por el superhéroe.

Lo más probable es que no lo volvamos a ver en el MCU, dado que falleció al final de la película. Sin embargo, el multiverso podría traer una variante suya en una próxima entrega del “trepamuros”.