Marvel Studios contrató a las encargadas que dirigirán la serie “Ironheart” para Disney Plus

La productora Proximity Media se ha unido al equipo creativo de “Ironheart” para una próxima serie de Marvel Studios que presenta a un personaje femenino inspirado en Iron Man. Además, ya se ha contratado a Samantha Bailey y Angela Barnes como directoras de este nuevo proyecto para Disney Plus.

¿Quién es Ironheart?

Ironheart es una superheroína de Marvel Comics. El personaje fue creado en 2016 por los escritores Brian Michael Bendis y el artista Mike Deodato, y luego rediseñado por Eve Ewing y Kevin Libranda. Debutó en la historieta Invencible Iron Man Nº 7 de 2016 y en ciertos puntos de los cómics, incluso reemplaza a Tony Stark como Iron Man. La actriz Dominique Thorne dará vida a Riri William s, personaje que será presentado en “Black Panther 2”.

La actriz Dominique Thorne dará vida a Riri Williams. Foto: THR.

¿Qué se sabe de las directoras escogidas?

Samantha Bailey dirigirá los tres primeros episodios, mientras que Angela Barnes se encargará del cuarto al sexto capítulo de la serie. Bailey es cocreadora de la serie “Brown girls” de 2017 (nominada al Emmy), y creadora de “You’re so talented” de 2016 (nominada a los Gotham), que se estrenó en el Festival de Cine de Tribeca. También ha ejercido como productora y directora en la última temporada de “Queridos blancos” de Netflix.

Por otro lado, Angela Barnes ha dirigido episodios de “Mythic quest”, “One day at a time”, “Blindspotting” y de la cuarta temporada de “Atlanta”. Y también estuvo detrás de la campaña de video viral “Get your booty to the poll”.

Ironheart es una superheroína de Marvel Comics. Foto: Marvel.

¿Qué más se sabe de este proyecto?