“The Flash”: Bruce Wayne y Barry Allen tendrían gran escena de acción al inicio de la cinta

La información de que Flash y Batman forman un equipo para la cinta del “Corredor Escarlata” ha sido publicada en la web Reddit por un usuario que asegura haber asistido a una proyección de prueba de la película. Esto ha sido corroborado por un conocido filtrador que ya ha proporcionado anteriormente datos de forma correcta, por lo se podría considerar que realmente esa conjunción se verá en pantallas. ¡Alerta de spoilers!

¿De qué trata la información filtrada?

Según esa filtración en Reddit el Batman de Affleck y el Flash de Ezra Miller forman un equipo , mientras que El hombre murciélago persigue a los delincuentes que atentan contra un hospital, El corredor escarlata salva a las víctimas. Toda esta acción ocupa casi los primeros 20 minutos de la película y tiene su clímax con la aparición de Wonder Woman de Gal Gadot, quien salva al Caballero Oscuro de una muerte segura.

La cinta "The Flash" tendrá una gran escena de acción durante los primeros 20 minutos. Foto: DC.

¿La última vez de Batfleck?

En una entrevista a Ben Affleck (no para alguna cinta de DC), el carismático actor dijo: “Mis escenas favoritas en términos de Batman y la interpretación de él que he hecho están en la película de Flash. Espero que mantengan la integridad de lo que hicimos porque pensé que era genial y realmente interesante, diferente, pero no de una manera que sea incongruente con el personaje. ¿Quién sabe? Tal vez decidan que no funciona, pero cuando fui y lo hice, fue muy divertido y muy satisfactorio y alentador. Y pensé: ‘Wow, creo que finalmente lo descubrí’”.

¿Qué pasará con el actor Ezra Miller tras sus escándalos?

Según la información filtrada, ya se tiene lista más de la mitad de “The Flash”, por eso no se sabe qué pasará con Ezra Miller tras su reciente detención por un escándalo público que incluye amenazas de muerte. Al parecer Warner tiene bastante avanzada la película y no se cree que lo cambie para esta cinta, pero sí para las que continúan.