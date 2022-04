“Élite 5”: ¿qué pasó con Samuel? Final guarda sutil detalle de su posible destino

Uno de los programas más populares de Netflix ha regresado. “Élite” estrenó su temporada 5 y fanáticos ya la han colocado como la más vista en Perú.

Con capítulos que exponen qué pasa después de la muerte de Armando (Andrés Velencoso), los estudiantes de Las Encinas no solo deberán afrontar una investigación policial, sino también un nuevo crimen, el cual tiene como víctima a un protgonista original.

¿Qué pasó con Samuel en la quinta temporada de “Élite”?

En medio de la investigación por la muerte de Armando, Benjamín es relacionado con él y se descubre su negocio ilícito: la venta de información de los alumnos de Las Encinas.

Con varios problemas, que involucran la detención Samuel con la intención de ayudar al director, pronto el joven descubre que es engañado y busca a Benjamín para reclamarle. Aquí sabemos que el hombre está detrás de una tarjeta SIM que tiene toda la información de su negocio, la misma que tras varias acciones acaba en las manos de Samu.

Tras reclamos e intento de soborno, Samuel le dice a Benjamín que entregue todo a la policía. En su desesperación forcejean y Samu se golpea la cabeza contra el concreto. Después de que Patrick descubre su cuerpo, Arí (Carla Díaz), Rebe, Omar (Omar Ayuso) y otros llegan a la casa y quedan en estado de shock. Pero antes de que comiencen a pelear su amigo se levanta y se aleja. Sin embargo, luego cae al suelo y vuelve a estar inconsciente.

Benjamín es detenido tras el incidente con Samuel. Foto: Netflix

Acá lo importante. “Élite” 5 cierra su paso por Netflix con una interrogante: ¿murió o no Samuel tras el golpe de Benjamín? Mientras algunos fans dicen que no, ya que es posible el regreso de Itzan Escamilla, actor que se ha vuelto pieza clave de la serie, otros afirman que sí.

La teoría de fanáticos sobre la muerte de Samuel se basa en la canción que suena en el capítulo final, “We might be dead by tomorrow”, de la cantante francesa Soko, que acompaña esta escena en la que se puede ver a Rebe y Omar llorando por lo que le pasó a su amigo.

Su letra hace referencia a vivir el presente y hacer todo aquello que se tenga en mente, porque nunca se sabe cuándo se puede morir. Por lo pronto, la temporada 6 de “Élite” ya fue confirmada.