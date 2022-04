“Doctor Strange 2”: Sam Raimi habla sobre las expectativas que genera el estreno de la cinta

“Doctor Strange in the multiverse of madness” está a punto de estrenarse en diversos cines de todo el mundo. La esperada secuela espera dejar sorprendidos a los fanáticos de las aventuras de Marvel, en especial a los que quedaron fascinados con Spider-Man: no way home, quienes esperan mucho de la cinta y de la evolución de su protagonista, que es interpretado por Benedict Cumberbatch.

El retorno a Sam Raimi

Un nuevo detrás de cámaras de “Doctor Strange in the multiverse of madness” nos da una mejor perspectiva sobre cómo se trabajó la historia y cómo Sam Raimi tratará de superar las expectativas de los seguidores. “Doctor Strange 2″ promete ser la primera cinta de terror del UCM, algo que Kevin Feige, CEO de Marvel, tenía contemplado desde hace unos años cuando se aprobó la secuela.

Sam Raimi: "queríamos darle a los fans lo que querían, pero no exactamente lo que esperaban". Foto: Marvel.

“Dar a los fanáticos lo que quieren, pero no lo que esperan”

Sam Raimi ya tiene experiencia con este tipo de procesos, por lo que en el primer detrás de cámara de la secuela dio algunos alcances. Vía el portal Discussing Film , el director dejó bien en claro que su meta es la de dar a los fanáticos lo que quieren, pero no lo que esperan, logrando así superar cualquier idea que ellos tengan en mente antes de ver la película.

En el clip, también vemos cómo Benedict Cumberbatch asegura que la cinta mostrará una nueva faceta para Marvel, mientras que Elizabeth Olsen compara el acceso a los multiversos con abrir la caja de Pandora. Por su parte, Raimi habla sobre lo difícil que fue contar esta historia que une a dos de los personajes más poderosos de este universo.

¿Qué dijo Sam Raimi sobre las expectativas que hay de su cinta?

“Contar esta historia requirió un esfuerzo gigante. Tenía que ser grande porque no solo tenía que pintar una imagen de nuestro universo, sino también de múltiples universos. Fue una gran oportunidad para emparejar a dos de los superhéroes más poderosos”, expresó el director al medio.

Raimi añadió: “Queremos que los fans digan: ‘¡Qué increíble!’ Esa era realmente nuestra meta, queríamos darle a los fans lo que querían, pero no exactamente lo que esperaban”.

Detrás de cámara de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”