“Doctor Strange 2″: multiverso será una caja de pandora para Marvel

“Doctor Strange in the multiverse of madness” promete remecer el MCU. No solo mostrará los mejores mundos alternos de Marvel, sino que también enseñará una travesía más grande que la de “Spider-Man: no way home”. Por esto, Stephen Vincent Strange y Scarlet Witch se volverán aliados por primera vez.

“Es terrorífica, emocionante e increíblemente compleja. El director Sam Raimi está llevando los límites de la narrativa mucho más allá. Es el título más grande que se nos ha ocurrido”, reveló Kevin Feige durante el Disney Investor Day, lo que elevó las expectativas de los fans.

Doctor Strange en el multiverso de la locura. Foto: Marvel

De cara al estreno del film, la producción ha compartido un nuevo avance con las declaraciones de los actores. Más allá de la acción, lo más resaltante fueron las palabras de Elizabeth Olsen y Benedict Cumberbatch sobre lo que podemos esperar.

“La historia está atravesando diferentes universos, pero desbloquear el multiverso crea una gran caja de pandora”, declaró la actriz. “Es muy emocionante. A donde vamos con esta película es la faceta más fantástica de Marvel”, agregó el protagonista.

¿De qué trata?

“Para restaurar un mundo donde todo está cambiando, Strange busca la ayuda de su aliado Wong y la Bruja Escarlata, pero una terrible amenaza se cierne sobre la humanidad y el universo entero de la que el protagonista ya no puede hacerse cargo solo con su poder”, cuenta la sinopsis oficial.

¿Cuándo se estrena?

“Doctor Strange in the multiverse of madness” llegará a los cines el próximo 6 de mayo.