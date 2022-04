“Doctor Strange 2”: Marvel Studios Japón revela un curioso póster oficial con animales

El próximo 4 de mayo llega a los cines “Doctor Strange in the multiverse of madness” y la venta de entradas para el preestreno se encuentra habilitada desde el último 6 de abril. La cinta contará más detalles sobre el multiverso del UCM y, según su director, Sam Raimi, será la película más oscura hasta el momento de Marvel Studios.

Sin dudas, el hype por el filme es inmenso y la propaganda es diferente en cada país según la cultura. Un claro ejemplo fue Italia, donde un póster oficial tuvo que ser modificado porque contenía un gesto que para los ciudadanos de dicho país es ofensivo.

En ese sentido, Marvel Studios Japon ha sacado un nuevo afiche que estará disponible solo un día y que ha causado más de una sonrisa a los fanáticos debido a que los personajes principales han sido reemplazados por tiernos animales.

Póster de “Doctor Strange 2″ revelado por Marvel Studios Japon

La cuenta oficial de Twitter @MarvelStudios_J se encuentra promocionando la nueva película del UCM “Doctor Strange 2″ con la revelación de un póster hecho especialmente para los amantes de los animales. La fotografía viene acompañada de un texto que indica que es un montaje. La imagen estará habilitada solo por un día y recuerda que, en el multiverso, todo lo imposible se convierte en posible.

Nuevo póster de "Doctor Strange 2" revelado por Marvel Studios Japón. Foto: Marvel

En la imagen podemos ver a tres versiones de Doctor Strange interpretados por un gato, un perro y un conejo. Las redes sociales han tomado con humor la postal y eso se ha podido ver en los comentarios. A continuación, te mostramos algunos de los más llamativos.

Comentario de Twitter sobre el nuevo póster de "Doctor Strange 2". Foto: Twitter

Comentario de Twitter sobre el nuevo póster de "Doctor Strange 2". Foto: Twitter

Comentario de Twitter sobre el nuevo póster de "Doctor Strange 2". Foto: Twitter