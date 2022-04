“Bridgerton”: Nicola Coughlan casi aparece en “Stranger things” como Robin

“Bridgerton”, creación de Chris Van Dusen, es una de las series más populares de Netflix y sigue dando de qué hablar tras el estreno de su segunda temporada. Gracias a esta exposición, sus protagonistas están siendo reconocidos en la industria. Uno de ellos es Nicola Coughlan.

La intérprete de Penélope Featherington ha conversado con BuzzFeed sobre su exitoso paso por la pantalla chica. En esa línea, reveló que casi formó parte de “Stranger things” cuando participó en la audición para ser Robin en la tercera temporada del show.

En aquel entonces, la actriz irlandesa viajó a Los Ángeles para hacer una prueba de cámara con Joe Keery (Steve Harrington). Pese a que el resultado no fue el esperado, está alegre que el papel haya sido conseguido por Maya Hawke.

“Es una buena lección para los actores: ver las cosas que no obtuviste, porque entenderás totalmente que no es algo personal. Eres bueno para algunas cosas y no tan bueno para otras”, reflexiona al respecto.

¿Quién es Penélope Featherington?

Penélope Featherington, alias ‘Lady Whistledown’, se ha ganado el corazón de los fanáticos gracias a sus chismes y comentarios sobre la sociedad inglesa. Además, su larga y profunda atracción por Colin ha captado la atención de todos.

Para su desdicha, el aparente progreso romántico de la pareja parece haber terminado de la peor manera, ya que ella escuchó a su amigo decir que “nunca la cortejaría”.