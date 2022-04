“Azul cobalto” llega a Netflix: ¿de qué trata el exitoso drama indio?

“Cobalt blue”, conocida en Latinoamérica como “Azul cobalto”, llegó a Netflix como parte de sus apuestas por el cine de la India. Bajo la dirección de Sachin Kundalkar, la historia aborda temas como el romance y homosexualidad así como los prejuicios que existen en la comunidad.

Lo cierto es que el ranking de popularidad tiene a grandes producciones ocupando los primeros lugares, pero la cinta no piensa quedarse atrás. En motivo a su estreno en el servicio, te compartimos lo que necesitas saber para decidir si darle una segunda oportunidad.

¿De qué trata?

La trama no muestra una relación amorosa como pocas. Un aspirante a escritor y su hermana se enamoran del mismo huésped alojado en su casa. Eventualmente, la relación y lo que significa sacuden a su tradicional familia.

¿Quién es quién?

Prateik Babbar como huésped sin nombre

Neelay Mehendale como Tanay Vidhyadhar Dixit

Geetanjali Kulkarni como Sharda Dixit

Shishir Sharma como Mr. Dixit

Anant V Joshi como Aseem Dixit

Anjali Sivaraman como Anuja Dixit

Poornima Indrajith como la hermana

Neil Bhoopalam como la profesora de literatura.

¿Qué dice la crítica?

La película internacional posee una calificación de 6,8 sobre 10 en IMDb aunque no registra cifras en Rotten Tomatoes.

“La delicada caracterización de Neelay Mehendale de Tanay y la humildad abierta de Prateik Babbar crean los momentos más memorables de la película, que tienen la viveza de los colores primarios y el rubor erótico del primer amor”, fue la apreciación de Nandini Ramnath de Scroll.

“Una versión india de ‘Call me by your name’. Un cuento sexual sobre el paso de los años hacia la adultez... con fruta. Lento... y tan obvio como un beso descuidado entre adolescentes”, opinó Roger Moore de Movie nation.