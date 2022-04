“Morbius”: Matt Smith preferiría volver a “Doctor Who” que a una secuela

“Morbius”, la película dirigida por Daniel Espinoza, llegó a los cines para dividir a la crítica de los fans. Si bien las reseñas la catalogan como un desastre, lideró la taquilla norteamericana dando pie a más secuelas que los seguidores del famoso vampiro vaticinaron tras el final abierto del largometraje.

No obstante, esta noticia no tiene tan emocionado a Matt Smith, intérprete de Loxias Crown, el villano que sorprendió al protagonista y espectadores. El motivo es que preferiría dar vida a Doctor Who nuevamente si le dieran la oportunidad de elegir entre ambos roles.

“Dr. Who es lo mejor del mundo. Quiero decir, eso no significa que no me encantaría estar en una secuela de ‘Morbius’ con Jared Leto, porque me gustaría. Sin embargo, el Doctor es el Doctor. Insuperable. Lo mejor del planeta”, declaró durante la gira de prensa de la cinta.

Cabe resaltar que Loxias Crown habría muerto de forma definitiva al final del largometraje. Por este motivo, las probabilidades de que vuelva son mucho más remotas que las del regreso del “Señor del tiempo”.

La película peor calificada del MCU

En Rotten Tomatoes, “Morbius” cuenta con una aprobación del 11% basada en 229 opiniones. Así es como se convierte en la cinta peor calificada del Universo Cinematográfico de Marvel.

“Maldita, con efectos sin inspiración, actuaciones de memoria y una historia limitada sin sentido, este lúgubre desastre se queda en un intento”, dictaminó el consenso de la crítica especializada.