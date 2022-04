“Entre la vida y la muerte” de Netflix: película que mezcla el romance con lo paranormal

La nueva película de Netflix trae de vuelta a la actriz Joey King de “El stand de los besos”. La cinta se encuentra actualmente entre lo más visto de la plataforma.

Joey King regresa a Netflix luego de "El stand de los besos" para protagonizar el nuevo drama juvenil "Entre la vida y la muerte", basada en la novela "The In Between". Foto: composición LR/ Netflix/Paramount Pictures

Cine y Series LR LRTendencias ediciondigital@glr.pe

Netflix vuelve a deleitar a la audiencia con “Entre la vida y la muerte”, la nueva película de drama juvenil que hace uso del género del romance con lo paranormal. La actriz Joey King de “El stand de los besos” regresa al streaming en la adaptación de la novela “The In Between”, escrita por Marc Klein. ¿De qué trata el más reciente éxito de la plataforma? Luego de su debut en Estados Unidos en Paramount+, ahora la cinta se estrena mundialmente en el catálogo de Netflix y aquí te contamos sobre ella. PUEDES VER: “Bridgerton”: edades reales de Eloise y Penélope Featherington conmociona al fandom El nuevo proyecto de Joey King en Netflix La actriz Joe King, reconocida por algunos como Ramona Quimby en “Ramona and Beezus”, alcanzó la fama mundial con la trilogía de “El stand de los besos”, donde interpretó a Rochelle «Elle» Evans. El stand de los besos es una trilogía de drama juvenil en Netflix. Foto: IMDb Luego de haberse rapado la cabeza para su papel en la serie de Hulu, “The act”, la actriz vuelve a Netflix para su más reciente proyecto: “Entre la vida y la muerte”. PUEDES VER: Joey King y Kyle Allen protagonizan "Entre la vida y la muerte". Foto: Paramount+ En la película de 2022, Joey King interpreta a Tessa, una joven fotógrafa que intenta reconectarse con su novio luego de su trágica muerte en un accidente de tránsito. El libro que inspiró la película Las novelas juveniles parecen no tener fin para inspirar nuevas adaptaciones en el cine. “Entre la vida y la muerte” no escapa de esta moda. "Entre la vida y la muerte" está basado en el libro de Marc Klein "The In Between". Foto: Amazon PUEDES VER: La película, que llegó el 8 de abril a Netflix, está basada en la novela “The In Between” escrita por el novelista y guionista Marc Klein. “Entre la vida y la muerte”: tráiler