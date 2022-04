“Entre la vida y la muerte” de Netflix: película que mezcla el romance con lo paranormal

La nueva película de Netflix trae de vuelta a la actriz Joey King de “El stand de los besos”. La cinta se encuentra actualmente entre lo más visto de la plataforma.

Joey King regresa a Netflix luego de "El stand de los besos" para protagonizar el nuevo drama juvenil "Entre la vida y la muerte", basada en la novela "The In Between". Foto: composición LR/ Netflix/Paramount Pictures

Cine y Series LR LRTendencias ediciondigital@glr.pe