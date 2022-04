“Sonic 2”: película marcaría un nuevo récord en taquilla para las cintas de videojuegos

“Sonic 2″ llegó a los cines el último jueves 8 de abril, donde pudimos ver nuevamente al curioso erizo azul junto a su leal amigo Tails. La cinta adaptada por Paramount Pictures registra sorprendentes cifras en la taquilla de Estados Unidos, lo que la proyecta como la película de videojuegos con más ganancias reportadas.

Según el medio Variety, “Sonic the hedgehog 2″ está disponible en 4.234 salas de cine de EE. UU., por lo que se espera que cierre el fin de semana en ese país con una recaudación de entre US$ 67 millones a US$ 69 millones, lo que supera a su predecesora de 2020, que obtuvo US$ 58 millones.

Póster oficial de la película "Sonic: the hedgehog 2". Foto: Paramount Pictures

La recepción que tuvo la primera entrega por parte de la crítica fue positiva, pero los comentarios que está recibiendo la segunda cinta son incluso mejores que eso. Además, Sony ayuda a mover el mercado de las adaptaciones de videojuegos y hace que las familias vayan al cine. Hasta el momento, la audiencia le otorga un 98% de aprobación.

Calificación de "Sonic the hedgehog 2" en Rotten Tomatoes. Foto: Rotten Tomatoes

¿De qué trata “Sonic the hedgehog 2”?

“Al poco tiempo de su marcha, el Dr. Robotnik está de vuelta, esta vez con un nuevo compañero llamado Knuckles y en busca de una esmeralda que tiene el poder de construir y destruir civilizaciones. Sonic forma equipo con Tails y juntos se embarcan en un viaje para encontrar el mineral antes de que caiga en las manos equivocadas”, dicta la sinopsis oficial del filme.