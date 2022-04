Will Smith: cronología del escándalo con Chris Rock y la Academia en los Oscar 2022

Wil Smith, el más reciente ganador del Oscar a mejor actor principal por la cinta “King Richard”, aceptó la decisión de la Academia como consecuencia del infortunado golpe propinado por él contra Chris Rock. “Acepto y respeto la decisión de la Academia”, dijo. De esta forma se zanja cualquier duda sobre la posible retirada de su premio Oscar, que ganó apenas minutos después de ese desafortunado incidente. Pero queda la duda de si servirá para que la imagen de Smith se recupere tras lo sucedido.

Recordemos que Smith ya había renunciado como miembro de la Academia hace varios días, y ya entonces destacó que aceptaría cualquier medida disciplinaria adicional que se tomase contra él. La Academia, en el mismo comunicado de la sanción, dedicó unas líneas a Chris Rock. “Queremos expresar nuestra profunda gratitud al Sr. Rock por mantener la compostura en circunstancias extraordinarias. También queremos agradecer a nuestros anfitriones, nominados, presentadores y ganadores por su aplomo y gracia durante nuestra transmisión”, indicó la declaración firmada este viernes por David Rubin, el presidente de la entidad, y Dawn Hudson, directora ejecutiva.

El actor Will Smith abofetea al cómico Chris Rock en la ceremonia de los Oscar. Foto: captura

A continuación, la cronología de un hecho desafortunado

Will Smith llegó como favorito a la ceremonia

Will Smith, que interpretó a Richard Williams, padre de dos de las más famosas tenistas del mundo (Venus y Serena) en la película “King Richard”, dirigida por Reinaldo Marcus Green, se llevó su primera estatuilla dorada en la categoría de mejor actor principal. De ese modo, el artista cerró las expectativas de los fans y de la crítica, puesto que su triunfo en los Globe de Oro, SAG Awards y en los Critics Choice pronosticaban su victoria como favorito por encima de Benedict Cumberbatch.

Broma de Chris Rock a Jada Smith Pinkett

El incidente comenzó cuando Rock apareció en el escenario de los Premios de la Academia para presentar uno de los galardones. El comediante comenzó haciendo algunas bromas sobre Penélope Cruz y Javier Bardem, y sobre cómo este último estaba “rezando para que Will Smith ganara (el Oscar a mejor actor), porque uno no puede llevarse el premio si su esposa va a perder”.

Todo parecía ir bien hasta que dirigió su atención al matrimonio Smith e hizo un comentario de muy mal gusto sobre Jada Pinkett Smith y como él “esperaba verla en GI Jane 2″. Esta película se volvió muy famosa debido a que Demi Moore se rapó por completo la cabeza para poder interpretar a la protagonista. El desafortunado comentario de Rock fue en clara referencia a la calvicie de Jada. El inconveniente fue que ella sufre pérdida de cabello debido a la alopecia que padece, enfermedad de la que ha hablado abiertamente en diferentes entrevistas.

Reacción de Smith

Mientras la audiencia abucheaba a Chris Rock por su falta de tacto, Will Smith se paró de su asiento y subió al escenario para abofetear al presentador, y dejó a los asistentes de la ceremonia completamente pasmados. Pese a ello, algunos miembros del público pensaban que se trataba de una broma, hasta que el protagonista de “El príncipe del rap” empezó a gritar desde su asiento. “¡Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu m*** boca!”, visiblemente enfadado y fuera de sí. Muchos de los presentes parecían atónitos por el altercado, sin saber cómo reaccionar.

Will Smith empezó a gritar desde su asiento. “¡Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu m*** boca!”. Foto: EFE.

Will Smith recibe Oscar a mejor actor

En su discurso de ganador, Will Smith defendió el valor de la familia y la importancia que tiene en su vida: “Richard Williams fue un acérrimo defensor de su familia. En este momento de mi vida, estoy abrumado por lo que Dios me pide que haga y sea. He sido llamado a proteger a mi gente, a ser un río para mi gente. Para estar en este espectáculo tienes que aguantar insultos”. Además, pidió perdón a la Academia tras el momento que protagonizó abofeteando a Chris Rock: “Quiero ser embajador del amor. Quiero pedir disculpas a la Academia, al resto de los nominados. Es un momento precioso; mis lágrimas no son por ganar el Oscar, sino por arrojar luz a todo el reparto de “El método Williams”. El arte imita a la vida, y yo me he parecido el padre. El amor te hace hacer cosas increíbles”.

Actor pide perdón a Chris Rock

Smith, tras los hechos, publicó un extenso documento a través de las redes sociales: “La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento en los Premios de la Academia de anoche fue inaceptable e inexcusable. Las bromas a mi costa son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente”, indicó.

Además, añadió en su publicación: “Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Me pasé de la raya y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad”.

Will Smith anuncia su salida de la Academia

El actor, en otro comunicado, anunció su renuncia a la Academia de cine el día viernes 1 de abril. En dicho texto se podía leer: “Traicioné la confianza de la Academia. Privé a otros nominados y ganadores de la oportunidad de celebrar y ser celebrados por su extraordinario trabajo. Tengo el corazón partido. Quiero volver a centrarme en aquellos que merecen atención por sus logros y permitir que la Academia vuelva al increíble trabajo que realiza para apoyar la creatividad y el arte en el cine. Por lo tanto, renuncio a mi membresía en la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y aceptaré cualquier otra consecuencia que la Junta considere apropiada”.

Chris Rock se burló de la calvicie de Jada Pinkett durante los Oscar 2022. Foto: composición/captura TNT

Vetado por 10 años

A través de un comunicado, la junta de Gobernadores de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas informó que Will Smith no podrá asistir a los Oscar durante 10 años por abofetear a Chris Rock en el escenario en la 94.ª entrega de los premios de la Academia, el pasado 27 de marzo.

“La Junta ha decidido, por un período de 10 años a partir del 8 de abril de 2022, que al Sr. Smith no se le permitirá asistir a ningún evento o programa de la Academia, en persona o virtualmente, incluidos, entre otros, los Premios de la Academia”, expresaron el presidente del AMPAS, David Rubin, y la directora ejecutiva, Dawn Hudson.

La decisión fue motivada por lo que consideran “un comportamiento inaceptable y nocivo”.“También esperemos que esto inicie un periodo de curación y restauración para todos los implicados y los que se han visto impactados por ello”, apuntaron.