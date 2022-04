“The Witcher”: la serie de Netflix protagonizada por Henry Cavill tendría más de un spin-off

De acuerdo con un reciente rumor, la plataforma de streaming está considerando lanzar dos nuevos proyectos alrededor del mundo de “The Witcher”, uno estilo anime y el otro live-action. Según el portal Redanian Intelligence, sitio especializado en noticias sobre el programa con Henry Cavill, Netflix podría lanzar una nueva serie precuela enfocada en Lambert, Coen y Eskel , aunque todavía se desconoce si esta creación sería animada o real.

Más de un proyecto de “The Witcher”

También se hace mención de una segunda serie live-action, la cual empezaría filmaciones una vez que termine la producción de la tercera temporada del show. Por si eso fuera poco, este mismo sitio reporta además que ya hay otra película de anime en desarrollo dentro de Studio Mir, la cual empezó su etapa de pre-producción el mes pasado. A pesar de no tener tanta información al respecto, Redanian Intelligence afirma que será similar a lo que vimos con “Nightmare of the Wolf”.

Henry Cavill, Freya Allan y Anya Chalotra volvieron para sus papeles de Geralt, Cirilla y Yennefer en The Witcher 2. Foto: composición/Netflix.

¿Cuándo se estrena la tercera temporada de “The Witcher”?

La showrunner de la serie, Lauren Hissrich, anticipó que “The witcher 3″ podría ser vista a finales del año . Sin embargo, los retrasos ocasionados en rodaje auguran que estaríamos viendo el resultado para inicios del 2023.

En la tercera temporada veremos que Cirila de Cintra se ha convertido en el centro de atención de casi todas las facciones importantes del continente desde que se reveló que está viva. Su presencia no solo amenaza a la hermandad de los hechiceros, sino también a algunos de los miembros de los reinos del norte. Además, El regreso del padre de Ciri explica por qué Nilfgaard ha estado cazando a la joven princesa. Cansado de sus fracasos y ansias de poder, Emhyr var Emreis decide tomar el control de la situación y dirigirse al norte de una vez por todas.