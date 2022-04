Sam Raimi revela la conexión entre “Doctor Strange 2″ y “Avengers: endgame”

El Universo Cinematográfico de Marvel alcanzó su punto más alto con “Avengers: endgame”, reuniendo a la mayor cantidad de personajes y ofreciendo a los fanáticos una película con momentos épicos, divertidos y conmovedores.

A tres años de su estreno, ahora llega “Doctor Strange in the multiverse of madness”, y como hemos visto en producciones anteriores de la franquicia, los acontecimientos ocurridos en “Endgame” siguen teniendo consecuencias, y la nueva entrega de “Doctor Strange” no será la excepción.

El productor de Doctor Strange 2 explicó que 'en el multiverso de la locura' hace referencia también a los conflictos internos de los personajes y sus versiones múltiples. Foto: Marvel

De acuerdo con Sam Raimi, director de “Doctor Strange in the multiverse of madness”, algunos personajes del filme se encuentran lidiando con el arrepentimiento por las decisiones que tomaron durante los eventos de “Avengers: endgame”. Esto fue lo que dijo en un reciente comunicado de prensa de Marvel Studios, vía The Direct:

“Los fans del Universo Cinematográfico de Marvel están interesados en los personajes. ¿Quiénes son? ¿En qué podrían haberse convertido? ¿Tomaron las decisiones correctas? Incluso en ‘Avengers: Endgame’, se tomaron decisiones de las que algunos de los personajes de nuestra película se arrepienten. Ven las repercusiones de eso en esta película, lo cual es realmente interesante. La continuación de las historias de Marvel Studios puede ser muy rica y podemos explorarla en Doctor Strange in the Multiverse of Madness”.

Además, el cineasta reveló que la cinta nos mostrará viajes por el multiverso, algo que se vio de forma breve y sin mucho contexto en la primera entrega, “Doctor Strange: hechicero supremo”: “La primera película de Doctor Strange realmente abrió la mente de la gente, y en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ vamos a llevarla más allá. Esta película nos lleva en un viaje a través de diferentes realidades en el Multiverso”.

“Doctor Strange in the multiverse of madness” llega a los cines el próximo 4 de mayo.