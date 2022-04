“La lista de Schindler”: actriz que dio vida a la niña del saco rojo ayuda a refugiados ucranianos

La exactriz Oliwia Dabrowska tenía unos 3 años cuando se convirtió en una parte importante de la historia del cine gracias a a película de Steven Spielberg “La lista de Schindler”.

Ella interpretó a la famosa ‘niña del saco rojo’ que camina por el gueto de Cracovia mientras las tropas alemanas acaban a sus residentes. En la historia se le ve como el único personaje en darle color al filme, pero que simboliza gran parte de la escencia de la trama: la esperanza entre tanta violencia y terror.

“La lista de Schindler” fue la historia de un miembro del partido nazi que ayudó a miles de judíos a escapar de la muerte, una situación no muy diferente a las noticias actuales donde civiles ucranianos deben hacer todo lo posible para escapar de las tropas rusas.

Como sucedió en la cinta, esta vez Dabrowska, que ahora tiene 32 años y vive en Polonia, ha tomado medidas para ayudar a los ciudadanos que intentan huir de la guerra.

Oliwia Dąbrowska, dio vida a 'la niña del traje rojo' en "La lista de Schindler". Foto: @oliwia.dabrowska_

En su cuenta de Instagram, la joven compartió la interpretación de un artista de su escena icónica en el largometraje con el color de su abrigo cambiado de rojo a azul para representar la bandera de Ucrania. Así también, contó que fue a la frontera entre Polonia y Ucrania para ayudar a los refugiados que habían podido llegar hasta allí.

“Necesitamos su ayuda aquí en la frontera”, escribió. “Donaciones materiales y económicas; también puedes ser voluntario. La situación es dramática, lo he visto con mis propios ojos. No puedo contarles todo lo que vi porque no tengo palabras. Nadie puede imaginar esta pesadilla”, manifestó.

Oliwia Dąbrowska comparte la situación de los refugiados de Ucrania en Instagram. Foto: @oliwia.dabrowska_

Después de varios días alejada de Instagram, Oliwia Dabrowska reveló que ella y su madre habían progresado en la entrega de packs de primeros auxilios a soldados ucranianos. En la red social sigue pidiendo apoyo internacional.

La escena de la niña del saco rojo en “La lista de Schindler”