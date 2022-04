“Élite 5” y otras 7 series adolescentes que han tomado la pantalla chica en los últimos años

La chica o el chico que nos gusta no nos hace caso, los estudios no son para nosotros, experimentamos con la drogas y con el sexo. Sentimos que nuestros padres no nos entienden o matamos en defensa propia o por envidia. Tal vez así no haya sido nuestra adolescencia, tan intensa y provocadora, pero bien que nos gusta ver las vicisitudes de otros en pantalla. Por eso, las supuestas series para adolescentes (aunque los actores y personajes en varios casos no lo eran), para el público son modernas y sobre todo entretenidas. Se convierten en adictivas y nos atrapan por su trama, aunque a veces no reconozcamos que las vemos.

Desde siempre estas historias adolescentes han existido y a lo largo de la historia de la televisión hemos visto buenas y no tan buenas producciones, la mayoría de ellas intensos dramas de varias temporadas, pero también cortas y ligeras que nos han alegrado en su momento. Este 8 de abril se ha estrenado la quinta parte de una de las series más exitosas de los últimos años a nivel mundial: “Élite”, cuya pantalla sigue siendo la chica (la tv), pero esta vez a través de la plataforma de streaming Netflix.

Los más grandes podrán recordar series emblemáticas como:

“Los años maravillosos” (1988 -1993)

“Salvado por la campana” (1989 -1992)

“Beverly Hills, 90210″ (1990 - 2000)

“Buffy, la cazavampiros” (1997 - 2003)

“Verano del 98″ (1998 - 2000)

“Dawson’s Creek” (1998 - 2003)

“Gilmore Girls” (2000 - 2007)

“The O.C.” (2003 - 2007)

“One Tree Hill” (2003 - 2012)

“Gossip Girl” (2007 - 2012)

“Glee” (2009 - )

“Riverdale” (2017 - )

Entre otras

Y entre las series de y para adolescentes que ha sido una adicción en los últimos años tenemos:

“Élite” (2018 - Netflix)

Es una de las ficciones españolas más exitosas de las producciones de Netflix a nivel mundial. Es una gran delicia para las amantes de este tipo de series. La historia transcurre en la exclusiva escuela Las Encinas y todo empieza cuando tres alumnos que pertenecen a otro centro (de menos recursos) que ha tenido que cerrar inesperadamente son trasladados y becados en el elitista instituto. A partir de este momento vamos a ver una muerte y muchas intrigas alrededor él por temporada. Mientras, disfrutamos la exagera y hedonista vida de sus ricos y bellos protagonistas.

“Euphoria” (2019 - HBO Max)

Protagonizado por una de las actrices del momento Zendaya como Rue en su super intenso y oscuro paso de la adolescencia a la etapa adulta, recién salida de un centro de rehabilitación, tratará de vivir si adicciones rodeada de un variopinto círculo de amistades que lidia con sus propias inseguridades y angustias vitales. Una ficción realmente adictiva y compleja.

“Sex education” (2019 - Netflix)

Una de las mejores series para adolescentes o juveniles (con trama adulta) en streaming. Asa Butterfield da vida a Otis, un adolescente que es hijo de una terapeuta sexual (una sensacional Gillian Anderson) y que parece haber heredado de ella su capacidad para diagnosticar y asesorar a la gente con problemas sexuales. Una rebelde chica de su clase, Maeve será su aliada en una especie de ‘clínica’ clandestina que trata a sus compañeros del colegio.

“El internado: Las Cumbres” (2021 - Amazon Prime Video)

Es la historia de un colegio ubicado junto a un antiguo monasterio en un lugar inaccesible entre las montañas, donde los alumnos son chicos problemáticos y rebeldes que vivirán bajo la estricta y severa disciplina que impone el centro para reinsertarlos a la sociedad. Tras un intento fallido de fuga del internado, Manuel desaparece en el bosque a manos de un misterioso hombre con máscara de cuervo. Sus amigos no dejan de buscarlo ni un minuto y descubren que la antigua logia que habitaba en el bosque, el Nido del Cuervo, sigue cometiendo crímenes y que el Internado es algo más que un colegio.

“Atypical” (2017 - 2021 / Netflix)

Sam es un joven de 18 años que padece autismo que decide que ha llegado el momento de buscarse novia. Esta idea, que al final es una petición de independencia, saca de quisio a sus padres que deberán acostumbrarse a esta nueva situación y a los profundos cambios que se van a producir en la familia a partir de este momento.

“Merlí” (2015 - 2018 / Movistar Play)

Merlí Bergeron (Francesc Orella) da clases de filosofía en un instituto, pero sus métodos son bastante originales y se salta un poco el statu quo educativo. El director no está contento con su comportamiento, pero sus alumnos están encantadosy ocupados en resolver sus conflictos adolescentes con ayuda de su original maestro.

“Yo nunca” (2020 - Netflix)

Esta comedia romántica cuenta la historia de Devi (Maitreyi Ramakrishnan), una estudiante de secundaria de ascendencia india que trata de encajar entre sus compañeros. La mejor manera que se le ocurre de conseguirlo es haciendo que el chico más popular de la escuela se convierta en ‘su primera vez’. Sin embargo, y contra todo pronóstico se acaba enamorando de la última persona que esperaba.

“Control Z” (2020 - Netflix)

Esta ficción mexicana de suspenso plantea un interesante misterio: hay un hacker en el instituto que está desvelando los secretos más oscuros de los estudiantes. Bulling, acoso, enfermedad mental, discriminación y prejuicios son los ingredientes de esta serie matizados con la idiosincracia latina.