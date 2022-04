“Bridgerton”, temporada 2: ¿por qué no se mostró la boda de Kate y Anthony?

La segunda temporada de “Bridgerton” llegó a Netflix el último 25 de marzo y nos mostró una nueva historia basada en un triángulo amoroso protagonizada por Anthony y las hermanas Edwina y Kate Sharma, provenientes de la India.

En los episodios finales de la segunda temporada, este triángulo llega a su punto más crítico, ya que se aprecia cómo el hermano mayor de los Bridgerton termina no casándose con Edwina y seis meses después se ve a Kate y Anthony recién casados y regresando de su luna de miel. Pero ¿por qué no se muestra la ceremonia?

Anthony Bridgerton y Kate Sharma son protagonistas de Bridgerton 2. Foto: Netflix

¿Por qué no se vio la boda de Kate con Anthony?

Durante una entrevista con el medio TVLine, el productor ejecutivo y showrunner, Chris Van Dusen, explicó que no mostró la boda de Anthony con Kate porque quería evitar comparaciones con la deslumbrante ceremonia que la Reina organizó para el Vizconde y Edwina.

“Hablando de tono, nos preguntamos cómo se compararía la boda de Kate y Anthony”, indicó. “La Reina patrocinó la boda de Edwina y Anthony, y no iba a hacerlo dos veces. También está el vínculo de Kate y Edwina. Su historia de amor fraternal con Kate fue tan importante como la principal historia de amor entre Anthony y Kate”.

Además, brindó información sobre lo que sucederá con la hermana menor de Kate: “La versión de ella del libro era mucho menos dimensional. No quería que ella fuera solo un accesorio. Quería que ella tuviera sentimientos y pensamientos. Me encanta el episodio 6, y es por eso que después de que ella no se casó, vimos a Edwina ser amable con la Reina y el Rey. Edwina es intrínsecamente amable” agregó.