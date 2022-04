Nicola Coughlan: “Es extraño ser parte de un fenómeno global”

Algunos años atrás, antes que la fama le sonriera, la actriz irlandesa Nicola Coughlan trabajaba en una óptica. Hoy, su vida es otra desde que interpreta a Penelope Featherington o Lady Whistledown, la gacetillera anónima que critica a la sociedad burguesa en la Inglaterra de la Regencia en la serie ‘Bridgerton’, que estrenó su segunda temporada en Netflix. “Es algo muy extraño darte cuenta de que formas parte de un fenómeno global —dice sobre el éxito de la producción de Netflix—. Vimos las cifras, y no hay manera de que eso lo pueda procesar una mente humana. Es irreal”.

En esta segunda temporada su personaje se dispara, más ahora que se ha descubierto que Penelope también es Lady Whistledown. “La temporada 2 es como el periodo Britney Spears de Penelope: no es una niña, pero tampoco una mujer aún. Definitivamente ha progresado, pero todavía no alcanza la meta. Después de la gran revelación al final de la temporada anterior, empezamos a ver cómo su lado Whistledown, empieza a filtrarse en su vida diaria. Comenzamos a ver que Penelope y Whistledown se juntan, y es muy divertido actuar porque es casi como si interpretará dos papeles completamente diferentes”, cuenta.

Además, su vida amorosa sigue siendo un poco desastrosa. “Sigue tan complicada y unilateral como siempre. Su relación con Colin Bridgerton ha progresado porque son amigos por correo mientras Colin viaja. Creo que a Penelope le resulta más fácil expresarse de ese modo y es más auténtica cuando está con Colin que cuando interactúa con otras personas”.

La propia actriz se sorprende por la forma como descubrió que Penelope era Lady Whistledown. “Fue en un foro de fans en internet y me quedé anonadada, no podía creerlo. Ser elegida para el elenco de esta serie es emocionante, pero descubrir este secreto fue aún mejor. No sabíamos si lo iban a revelar al final de la temporada 1, pero Chris Van Dusen, nuestro showrunner, me dijo: ‘Creemos que tiene sentido revelarlo, considerando dónde queremos llevar a Penélope en la temporada 2′. Siento que, cuando una serie tiene personajes con identidades secretas, y eso se mantiene por mucho tiempo, al final no vale la pena. Ahora, va a ser mucho más divertido para todos ver a Penelope, sabiendo que tiene que ser muy discreta”.

Elenco de la serie 'Bridgerton'. Foto: difusión

¿Por qué crees que Penelope se creó este alter ego?

Penelope es prácticamente una extraña en su familia. Es buena para separar las cosas. Toma algo y dice: ‘Bueno, no voy a ocuparme de esto ahora’, y lo archiva. Pienso que le encantaría ser más directa, al estilo de Eloise, pero no tiene ese carácter. Ella es una escritora clásica de verdad. Muchos escritores son así. A veces conoces a alguien que ha escrito las cosas más escandalosas, pero es la persona más reservada del grupo. Creo que ha estado acostumbrada a solo observar durante toda su vida. Ella está, pero nadie la mira ni le habla. También tiene algo de Matilda, algo como: ‘Me vengaré de ti con inteligencia’”.