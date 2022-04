Arnold Schwarzenegger quería ser RoboCop, pero un inconveniente lo alejó del papel

Según el medio The Movies That Made Us, la productora Orion Pictures, que realizó “Terminator”, se basó en dicha producción para considerar a Arnold Schwarzenegger como protagonista de “RoboCop”. La búsqueda por el actor de la película fue larga y detallada: Michael Ironside fue el elegido, pero lo rechazó. En tanto, Rutger Hauwer y Tom Berenger también estuvieron considerados.

¿Por qué Schwarzenegger no fue RoboCop?

Schwarzenegger estaba interesado en el papel y se reunió con el cofundador de Orion, Mike Medavoy, para hablar de la película. El problema por el que no fue elegido se debió a que, cuando se reunió con el diseñador Rob Bottin y empezó a crear el traje, las proporciones eran demasiado grandes e iban a hacerlo parecer como “el hombre Michelin”.

La versión de RoboCop de Schwarzenegger era demasiado exagerada y bultosa. Fue claro que no era el actor ideal: necesitaban a alguien con menos masa muscular y más expresión facial, ya que era lo único que la audiencia iba a ver del personaje. Eventualmente se dieron cuenta de que Peter Weller era el indicado, aunque después tuvo problemas con el traje por la falta de movilidad.

Arnold Schwarzenegger como Robocop gracias al deepfake. Fotos: composición / La República

¿Cómo nació “RoboCop”?

El guion de “RoboCop”, escrito por Edward Neumeier y Michael Miner, había sido rechazado por una decena de directores. Incluso, Paul Verhoeven no quiso leerlo cuando se lo enviaron, ya que creía que era una película de acción sin importancia.

Sin embargo, su esposa tomó el libreto descartado de su escritorio y le llamó la atención la sátira que tenía en sus diálogos, así como los componentes violentos y justificados de su trama. Rápidamente convenció al cineasta holandés para que dirija el largometraje.