Will Smith: Jada Pinkett no lo respalda tras escándalo en Oscar 2022

Will Smith continúa acaparando los titulares tras la agresión a Chris Rock en los Oscar 2022. Parece la historia de nunca acabar y sus fans esperan que esto no represente el final de su carrera en Hollywood. Su renuncia a la Academia tampoco parece el precedente más optimista para que esto ocurra.

Lo cierto es que el infortunio ha dividido a la industria, afectando varias producciones en las que el actor estaba involucrado. Sin embargo, la apreciación general podría cambiar ahora que la misma Jada Pinkett rompió el silencio y opinó sobre el escándalo.

“Nunca dije que necesitaba protección, fue en el fuego de la acción y él fue quien exageró, pero yo no lo hice ni lo haría de ninguna manera”, fueron sus declaraciones para US Weekly. Tras esto, aseguró que no está molesta con el actor, pero tampoco aprueba que se haya llegado a lo físico.

Will Smith abofeteó a Chris Rock en la última edición de los Oscar luego de que el comediante hiciera una broma sobre Jada y su alopecia. Varios creían que la ofendida estaría de su lado, pero la reciente entrevista podría cambiar la perspectiva general.

Jada Pinkett fue agredida verbalmente por Chris Rock durante los últimos Premios Óscar. Foto: Variety/EFE

La broma de Chris Rock que desató la furia de Will Smith

Chris Rock se burló públicamente de la alopecia de Jada Pinkett, quien mostró un evidente gesto de incomodidad. De acuerdo a TMZ, el protagonista de “Son como niños” afirmó que desconocía de su condición y que no tuvo mala intención al momento de realizar el chiste sobre su look.