“Spider-Man: no way home” hizo realidad el sueño. No solo surgió el Spider-Verse, sino que también trajo de regreso a Tobey Maguire en su viejo papel como Hombre Araña. Sin embargo, no sería el final del camino para nuestro amigable vecino.

Al final del film, el personaje de Maguire regresó a su línea temporal original y los fans se quedaron pensando en las nuevas aventuras que tendría. Para alegría de ellos, Sam Raimi no descarta dirigir la cuarta parte de la saga que empezó hace 20 años.

“Me di cuenta después de hacer Doctor Strange que todo es posible, realmente cualquier cosa en el universo Marvel, cualquier equipo. Amo a Toby. Me encanta Kirsten Dunst. Creo que todas las cosas son posibles”, declaró el director Sam Raimi en una entrevista para Fandango.

“Realmente no tengo una historia o un plan. No sé si Marvel Studios estaría interesado en eso en este momento. Realmente no he perseguido eso, pero suena hermoso. Incluso si no fuera una película de Spider-Man, me encantaría volver a trabajar con Tobey, en un papel diferente”, finalizó.

Sam Raimi desea concretar su proyecto cinematográfico. Foto: composición / Marvel

Anteriormente, algunos reportes deslizaban la posibilidad de ver a Maguire y a Garfield en nuevos proyectos del UCM, incluyendo cameos en “Doctor Strange en el multiverso de la locura”. Ahora, las declaraciones del cineasta parecen aumentar las posibilidades de que “Spider-Man 4″ se haga realidad.