“Moon knight” y la conexión que tendría con “Doctor Strange in the multiverse of madness”

“Moon knight” es la actual serie de Disney Plus que se encuentra emitiendo un nuevo episodio cada miércoles. Por otro lado, “Doctor Strange in the multiverse of madness” inició su preventa hoy, 6 de abril, ya que su preestreno es el próximo 4 de mayo.

Estas son las dos producciones de Marvel del momento que están creando ‘hype’ entre los fanáticos del UCM. Por eso, te mostramos la conexión que uniría a ambas historias.

Christine Palmer de Rachel McAdams regresa al UCM en "Doctor Strange 2". Foto: composición/Marvel Studios

“Moon knight”

La serie nos cuenta que los seres más poderosos del panteón egipcio se conocen colectivamente como la Enéada, un grupo de nueve dioses antiguos cuyo poder superaba infinitamente al del resto de su especie. Estos dioses son entidades extradimencionales que pueden trabajar en la Tierra a través de sus avatares, hombres y mujeres elegidos para encarnar los poderes específicos de un dios. Por lo tanto, es posible que Khonshu (dios de la luna) y Ammit, el dios que conduce a Arthur Harrow, sean dos de estos dioses.

“Doctor Strange in the multiverse of madness”

Fuertes especulaciones indican que los Elder Gods podrían ser los verdaderos villanos de la próxima película de Doctor Strange, ya que en “WandaVision” se anticipó la aparición del más peligroso de todos estos dioses mayores, Chthon, cuando presentó el Darkhold, un libro de magia oscura dejado por él que contiene hechizos que dañan la realidad misma.

“WandaVision”

La primera serie de la fase 4 del UCM, emitida por Disney Plus, estableció una potencial conexión entre la Bruja Escarlata y Chthon, cuando Agatha Harkness reconoció que Wanda Maximoff ejerce magia del caos, la cual es mayor a los poderes del Hechicero Supremo.

Además, en el tráiler de “Doctor Strange 2″ se puede ver que Wanda no cumple exactamente la función de heroína, lo cual nos crea la posibilidad de que se haya transformado en el avatar de Chthon debido a la magia caótica que la consumió.

Wanda Maximoff y Stephen Strange lucharían contra sus versiones malévolas. Foto: Marvel.

Por otro lado, los avances de “Doctor Strange in the multiverse of madness” nos han mostrado a otro miembro de la Enéada, Shuma-Gorath, monstruo cuyo nombre ha sido cambiado a Gargantos debido a que Marvel no posee los derechos del nombre inicial.

En ese sentido, solo nos queda esperar el estreno del resto de episodios de “Moon knight” y comprobar si los dos últimos episodios son los más oscuros y locos, tal y como anticipó el director.