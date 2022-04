“Moon Knight”, capítulo 2: resumen y todo lo que pasó en la serie de Marvel

“Moon Knight”, la arriesgada apuesta de Marvel para Disney Plus, ya lanzó su segundo capítulo y los fans no dejan de comentar el rumbo que está tomando la serie. Más allá de las risas y acción, el dilema moral se está convirtiendo en el principal atractivo de la historia.

En el primer capítulo, Steven Grant aparece como una persona ordinaria hasta que descubre que tiene otra personalidad llamada Marc Spector, un avatar para que el dios egipcio Khonshu imparta venganza y castigue a los pecadores. Como si esto no fuera suficiente, él debe lidiar con Arthur Harrow y su secta.

Alerta spoiler

Tras un altercado contra una criatura en el museo donde trabaja, el protagonista conversa con Marc sobre su complicada situación. Sin embargo, decide aclararlo todo ante la justicia y recibir tratamiento psiquiátrico. Acto seguido conoce a Layla, esposa de Spector, quien ignoraba que ambos compartían el mismo cuerpo.

Para su sorpresa, Harrow lo encuentra y revela que él también fue un avatar de Khonshu, pero afirma que ahora sirve a Ammit. Según el villano, ser el antiguo ‘puño de la venganza’ ya no servía si el daño estaba hecho. No obstante, no logra convencerlo de que se le una y entregue el escarabajo.

Luego de discrepar totalmente, Grant lucha contra una feroz criatura, aunque es incapaz de hacerle frente, por lo que pide la ayuda de Marc. La batalla no tarda mucho en finalizar y deja una de las mejores escenas de acción que los fans de Marvel han visto en la pantalla chica.

Al final del dia, Harrow logra hacerse con el escarabajo y está más cerca de traer de regreso a Ammit. Una situación que el mercenario lamenta porque quiere acabar con la misión y saldar su cuenta con Khonshu. La mayor sorpresa es que si deja su labor como avatar, su esposa lo reemplazará.