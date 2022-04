“Élite 5″: ¿cuándo y cómo ver la nueva temporada?, todo sobre la exitosa serie de Netflix

En esta temporada 5 de “Élite”, la serie española creada por Carlos Montero y Darío Madrona, se nos mostrará las consecuencias de lo que ocurrió en la temporada anterior, sobre todo la posible ubicación del cadáver de Armando . También veremos la reacción de Benjamín cuando descubra toda la verdad sobre su hija Mencía y se conocerá el pasado oscuro que rodea a su familia.

¿Cuándo se estrena la nueva temporada de “Élite”?

La más reciente temporada de “Élite” (la quinta) se estrena este viernes 8 de abril por las pantallas de la plataforma de streaming y solo se podrá ver por medio de una suscripción al servicio. La serie ya renovó para una sexta parte que se verá en algún momento del 2023.

Solo quedan 4 de los actores más antiguos, siendo los personajes Omar y Samuel los que están desde la temporada 1. Foto: Netflix.

¿Quiénes son los nuevos actores que se suman en esta nueva temporada?

A los actores Carla Díaz, Martina Cariddi, Manu Ríos, Pol Granch, Andrés Velencoso y Diego Martín , quienes se unieron a la serie en la temporada 4, se sumarán varios más, entre ellos la argentina Valentina Zenere, quien encarnará a Isadora. Al brasileño, André Lamoglia, quién encarnará a Iván, el hijo del mejor futbolista del mundo, y el francés, ganador de un Goya en el 2021, Adam Nourou.

A esta quinta temporada se suman nuevos rostros en Las Encinas. Foto: Netflix.

La opinión de sus creadores

Carlos Montero, uno de los cradores de la exitosa serie dijo al presentar la nueva temporada: “Élite es un universo al que siempre quiero regresar. Como creador y como espectador. Me estimula, me reconforta, me anima. Y la quinta temporada nos ha quedado tan estupenda, tan viva, que sé que voy a regresar a ella más de dos y de tres veces. Es una fiesta para los sentidos. La vais a gozar”.

Mientras que Jaime Vaca, el otro credaor expresó: “Élite, con cada temporada que gana, demuestra lo rica que es y todo lo que queda aún por contar. Lejos de agotarse abre nuevas vías y nuevas historias cada vez más interesantes, más entretenidas y más excitantes”.

Trailer de “Élite 5″