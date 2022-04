La preventa de “Doctor Strange en el multiverso de la locura” llegó con un nuevo tráiler en el que se esconden algunos detalles que quizás hayas pasado por alto. Conexiones con “What if...?” y “Wandavision” se asoman en la próxima cinta de Marvel, además de otras curiosidades. ¿Qué nos dejó el reciente avance de la cinta de Sam Raimi?

En esta nota te contamos todo sobre el más reciente adelanto de la película protagonizada por Benedict Cumberbatch y Elizabeth Olsen.

El acento ruso de Wanda volvió

Quizás no lo hayas notado, pero el acento sokoviano de la Bruja Escarlata tuvo gran ausencia durante los eventos de “Wandavision”.

La Bruja Escarlata podría convertirse en villana en "Doctor Strange 2". Foto: Marvel

Si bien nunca desapareció, tal como explicó la misma Elizabeth Olsen, estuvo guardado por un largo tiempo luego de “Avengers: era de Ultron” y todo indica que volverá en “Doctor Strange 2″.

Christine Palmer borrada de una escena

La doctora Christine Palmer, colega y expareja de Strange, ha sido borrada de la escena en donde aparecía junto al hechicero y América Chávez en el nexo de las realidades.

Christine Palmer fue borrada de una escena de "Doctor Strange en el multiverso de la locura". Foto: Marvel

Esto lleva a preguntarse si algo pasará con su personaje. ¿Será esto un truco del tráiler o se realizaron modificaciones en las regrabaciones de la cinta?

El tercer ojo de Strange Supremo

Doctor Strange Supremo volvió a sorprender abriendo un tercer ojo en su frente y los fanáticos lo relacionaron inmediatamente con “What if...?”.

Doctor Strange Supremo sería uno de los antagonista en la cinta. Foto: Twitter

En los cómics, el tercer ojo de Strange es una proyección del propio Ojo de Agamoto, que siempre reside en el amuleto, pero a veces se manifiesta en la frente del Doctor.

Los hijos de Wanda confirmados

Las nuevas imágenes también han revelado que Billy y Tommy, los hijos de la Bruja Escarlata en “Wandavision”, estarán de vuelta.

La Bruja Escarlata busca recuperar a su hijos Tommy y Billy, vistos por primera vez en "Wandavision". Foto: Marvel

En el tráiler vemos cómo Wanda describe que siempre tiene una pesadilla en la que se encuentra con sus hijos; de ahí el título del teaser: “Dream” (”Sueño”).

Un clásico musical sobre los sueños

Un dato curioso es que la canción que suena de fondo en el tráiler es “All I have to do is dream”, un clásico de Everly Brothers lanzado en 1958.

Traducido al español dice “Todo lo que tengo que hacer es soñar”, algo que hace clara alusión a las pesadillas que tienen Doctor Strange y la Bruja Escarlata.