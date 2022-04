“Doctor Strange 2”: lluvia de memes tras la caída de Cineplanet y Cinemark en la preventa

“Doctor Strange in the multiverse of madness” llega a los cines desde el próximo 4 de mayo, fecha de su preestreno. Si bien se esperaba que la preventa de entradas iniciara a la medianoche del 6 de abril, algunos inconvenientes con las web de los cines han hecho que Cinemark registrara la caída de su página por varios minutos, mientras que Cineplanet decidió habilitar solo la compra presencial.

Los inconvenientes registrados han hecho que las personas mostraran su incomodidad a través de los memes que publicaron en redes sociales.

Christine Palmer de Rachel McAdams regresa al UCM en "Doctor Strange 2". Foto: composición/Marvel Studios

Muchos fanáticos del UCM estuvieron esperando desde la medianoche del 6 de abril a que se habilitara la preventa de entradas para el preestreno de “Doctor Strange in the multiverse of madness”. Sin embargo, no fue hasta cerca de las 10 de la mañana que los cines recién habilitaron sus páginas web. Cabe resaltar que Cineplanet decidió vender las entradas solo de manera presencial.

En ese sentido, te mostramos los memes más divertidos que hemos recolectado sobre el tan curioso incidente.

Memes por la preventa de "Doctor Strange 2". Foto: Twitter

Memes por la preventa de "Doctor Strange 2". Foto: Twitter

Memes por la preventa de "Doctor Strange 2". Foto: Twitter

Memes por la preventa de "Doctor Strange 2". Foto: Twitter

Memes por la preventa de "Doctor Strange 2". Foto: Twitter

Memes por la preventa de "Doctor Strange 2". Foto: Twitter

Memes por la preventa de "Doctor Strange 2". Foto: Twitter

Memes por la preventa de "Doctor Strange 2". Foto: Twitter

Memes por la preventa de "Doctor Strange 2". Foto: Twitter

Memes sobre la preventa de "Doctor Strange 2". Foto: Twitter

¿De qué tratará “Doctor Strange en el multiverso de la locura”?

“El Dr. Stephen Strange lanza un hechizo prohibido que abre la puerta al multiverso, incluida una versión alternativa de sí mismo, cuya amenaza para la humanidad es demasiado grande para las fuerzas combinadas de Strange, Wong y Wanda Maximoff”, describe la sinopsis oficial.

¿Quiénes podrían aparecer en la película?