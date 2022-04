“Ali”: actor confiesa que Will Smith le hizo bullying durante rodaje

El caso de Will Smith sigue causando indignación en Hollywood. Pese a que el actor pidió disculpas por la agresión a Chris Rock en los Oscar 2022 y decidió renunciar a la Academia, no parece que su carrera pueda realzar vuelo en poco tiempo.

Como vimos, Netflix y Sony cancelaron las producciones que involucraban al artista debido a la polémica. Sin embargo, sus problemas no parecen estar cerca de terminar tras las denuncias del Paul Rodríguez, actor con quien trabajó para la película “Ali”.

“Chris Rock solo recibió una bofetada en los Oscar... pero yo recibí una bofetada verbal de Will Smith todos los días. Y a veces pienso que las heridas emocionales son tan profundas, si no más profundas, que las físicas”, fueron sus declaraciones para la revista The Sun.

“Esa película estaba destinada a ser un gran trampolín en mi carrera, pero para mí terminó siendo una pesadilla debido a todos los insultos repugnantes que recibí de Smith. Era malo conmigo, pero bueno con todos los demás. Era algo así como Jekyll y Hyde”, agregó.

¿De qué trata la película?

Campeón, líder y gran figura mediática. Ali se convirtió en uno de los personajes más entrañables de la historia contemporánea de Estados Unidos, gracias su historia dentro y fuera del ring.