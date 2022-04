‘‘Sherlock Holmes’’ en HBO Max: 2 series protagonizadas por Robert Downey Jr. llegarán al streaming

El universo cinematográfico de ‘‘Sherlock Holmes’’ se expandiría a formato de serie junto a HBO Max; plataforma que, según el medio Variety, estaría desarrollando dos programas vinculados a las películas ya estrenadas: ‘‘Sherlock Holmes’’ (2009) y ‘‘Sherlock Holmes: a game of shadows’’ (2011). Ambas películas fueron dirigidas por Guy Ritchie y están basadas en las novelas de Sir Arthur Conan Doyle.

El mismo medio indica que Robert Downey Jr. y Susan Downey se encargarán de la producción ejecutiva junto con Amanda Burrell de Team Downey y Lionel Wigram de Wigram productions.

Robert Downey Jr. como Sherlock Holmes. Foto: Warner Bros.

El éxito de ‘‘Sherlock Holmes’’

La primera entrega demostró ser todo un éxito para Warner Bros., ya que recaudó más de US$ 524 millones a nivel mundial contra un presupuesto de US$ 90 millones. Por otro lado, la segunda película, “A game of shadows” recaudó más de US$ 543 millones en todo el mundo.

Ahora, una tercera cinta estaba destinada a estrenarse en diciembre de 2020; sin embargo, tuvo que cambiar su fecha inicialmente al 22 de diciembre de 2021, pero un nuevo cambio ha hecho que el largometraje no cuente actualmente con una fecha fija de estreno.

Variety también indica que los Downey discutieron por primera vez la creación de las series en 2020, aunque aún no han brindado detalles sobre los personajes en los que se centrarán los proyectos.

¿De qué trata ‘‘Sherlock Holmes’’?

‘‘Sherlock Holmes’’ es un detective ficticio de finales del siglo XIX e inicios del XX; que apareció por primera vez en una publicación de 1887. Fue ideado por el autor y médico escocés Sir Arthur Conan Doyle.