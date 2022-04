Director de “Morbius” asegura que Miles Morales aparecerá en el MCU

La película “Morbius” llegó tras una larga espera y está dando de qué hablar entre los seguidores de Marvel. El protagónico de Jared Leto, maldición del vampiro y dilema del poder fueron las razones de su éxito en taquilla así como aliciente para la realización de secuelas.

Dado que la cinta también explora el concepto del multiverso con la llegada de Vulture en la escena post-crédito, el director Daniel Espinosa conversó con Uproxx habló sobre la posibilidad de ver otro Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel.

“Creo que el concepto de tener diferentes líneas de tiempo, creo, vino de Sony, no de Kevin Feige. Fue Sony quien inició esa ide (...) Apostaría tu vida a que tendrías a Miles Morales de ‘Spider-Man: into the Spider-Verse’ en el MCU en algún momento”, contó el cineasta.

Miles es un adolescente afroamericano que apareció por primera vez en el cómic Ultimate Fallout #4 tras la muerte de Peter Parker a manos del Duende Verde en el universo Ultimate. Años después, protagonizó la película ganadora del Oscar y su popularidad se elevó como nunca antes.

En cuanto a la posibilidad de que esto ocurra, Tom Holland afirmó a GQ que “quizás lo mejor para Spider-Man es que hagan una cinta con Miles Morales”. Por supuesto, esto ocurriría una vez que finalicen los planes para él en el MCU.