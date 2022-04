“Doctor Strange 2″: cameos rumoreados para el multiverso de la locura

“Doctor Strange in the multiverse of madness” llegará a los cines el próximo 6 de mayo y los fans están listos para conocer las consecuencias del multiverso desatado en la serie “Loki”. Lo que vimos en “Spider-Man: no way home” fue solo un adelanto, por lo que ahora conoceremos el despliegue completo.

Gracias a esta premisa, los seguidores del MCU tendrán la oportunidad de ver en acción a nuevos personajes de los mejores mundos alternos de Marvel por primera vez en pantalla grande. En ese sentido, te compartimos los cameos más rumoreados hasta la fecha.

¿Quiénes podrían aparecer en la película?

Superior Iron Man (Tom Cruise): la variante malvada de Tony Stark que venció a Thanos

Loki: el hermano de Thor sigue vivo y es el mayor conocedor de la catástrofe por lo ocurrido en su serie

Reed Richards (John Krasinski): el líder de los Cuatro fantásticos y fundador de los Illuminati

Spider-Man (Tobey Maguire): el primer Hombre Araña podría ser quien se sacrifique, según teorías

Doctor Strange podría estar conectada directamente con la serie animada. Foto: composición / Marvel Studios