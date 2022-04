“Batman Unburied”, la nueva audioserie de Spotify, contará con el actor de “Pantera Negra”, Winston Duke, en el papel de Bruce Wayne. Con el éxito de “The Batman”, Warner Bros aprovechó el buen momento y se alió con WebToon y la plataforma de música para seguir contando historias de ‘El caballero de la noche’.

La nueva historia del ‘Murciélago de Ciudad Gótica’ ya cuenta con fecha de estreno para el próximo 3 de mayo de 2022.

El tráiler oficial también está disponible desde hoy y se puede escuchar de manera gratuita en la aplicación de Spotify desde cualquier dispositivo.

“Con el lanzamiento global de Batman Desenterrado estamos entusiasmados por llevar la icónica franquicia y el legado de Batman a nuestros cientos de millones de oyentes en todo el mundo ”, señaló Dawn Ostroff, directora de negocios de contenido y publicidad, en un comunicado.

David S. Goyer, quien ha escrito los guiones de la trilogía de Batman de Cristopher Nolan, ha sido el encargado de escribir este nuevo y misteriosa relato sobre Bruce Wayne.

"Batman Desenterrado", la nueva audioserie de Spotify llegará en mayo a la plataforma. Foto: Spotify

“El poder de los podcasts nunca ha sido más evidente que con la escalofriante obra maestra de paisaje sonoro de David Goyer que cuenta la trascendental historia de Bruce Wayne”, agregó Ostroff.

“Batman Desenterrado”: reparto

“Batman Desenterrado” contará con Winston Duke como Bruce Wayne, Hasan Minhaj como El Acertijo, Gina Rodríguez como Barbara Gordon, Jason Isaacs como Alfred y Lance Reddick como Thomas Wayne.

"Batman Desenterrado", promete sorprender con una historia misteriosa a los fanáticos de Bruce Wayne. Foto: Spotify

Con este papel, Duke saltará de Marvel a DC. El actor ha aparecido como M’Baku en “Pantera Negra”, “Avengers: Infinity War” y “Avengers: endgame”.

¿De qué tratará “Batman Desenterrado”?