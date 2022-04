“Thor: love and thunder” ha iniciado su promoción oficial. Así lo ha confirmado Chris Hemsworth, protagonista de la próxima película de Marvel, mediante una foto en la que aparece junto al director Taika Waititi y la actriz Tessa Thompson, quien interpreta a Valquiria. ¿Se avecina nuevo tráiler?

Mientras que el estudio prepara la preventa de “Doctor Strange en el multiverso de la locura”, el dios del trueno empieza hacerse presente para su siguiente filme.

En una fotografía publicada en su Instagram, Hemsworth reapareció junto a su coestrella y el genio creativo detrás de la anterior cinta de Thor.

"Thor: love and thunder": Cris Hemsworth, Taika Waititi, Tessa Thompson. Foto: Instagram

“Un poco de larga prensa para Thor love and thunder con estos dos maravillosos humanos. Un día lleno de locura e hilaridad. ¡Prepárense, amigos, esta película va a ser salvaje!” , escribió el actor.

Fanáticos piden el tráiler de “Thor: love and thunder”

Con la publicación de Chris Hemsworth también han llegado las peticiones de los fanáticos, quienes piden el primer tráiler oficial.

Fanáticos de "Thor: love and thunder" piden tráiler en redes sociales. Foto: Twitter

Tal como pasó con “Spider-Man: no way home”, que se hizo esperar bastante para mostrar su primer avance, “Thor: love and thunder” aún no ha revelado ninguna imagen a pocos meses de su lanzamiento.

La próxima película de Marvel tiene planificado su estreno en cines para el 8 de julio de este año y los fans esperan tener por lo menos un teaser en las siguiente semanas.

"Thor: love and thunder". Foto: Twitter

Algo que podría suceder es que el primer avance sea parte de una de las escenas post créditos de “Doctor Strange en el multiverso de la locura”, fórmula que inauguró la cinta del arácnido.