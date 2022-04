“Morbius”: la película con Jared Leto recauda más de lo que costó en apenas un fin de semana

La más reciente cinta de Sony y Marvel Studios con Jared Leto, “Morbius”, a pesar de las malas críticas, en su primer fin de semana obtuvo 39,1 millones de dólares en los cines de Estados Unidos y 44,9 millones adicionales en otros 62 países, siendo en 42 de ellos la número 1 en taquilla. A nivel mundial, el filme, que costó unos 75 millones de dólares, suma unos 84 millones de dólares de recaudación.

Todavía faltan algunos mercados importantes en los que “Morbius” no se ha estrenado este pasado fin de semana, entre ellos Holanda, Hong Kong o China , donde todavía no está confirmado que vaya a ponerse en pantalla como le ocurrió a “Spider-man: no way home”, ya que quedó sin verse en los cines de ese país, lo cual no impidió que se convirtiera en la sexta película más taquillera de todos los tiempos.

Sorpresa para muchos

Los datos de “Morbius” son una sorpresa, pues se esperaba que recaudase en total solo unos 50 millones de dólares en Estados Unidos en su primer fin de semana, lo que la hubiese convertido en el peor estreno de una película de acción real relacionada al mundo de Spider-Man. Lo que está claro es que las malas críticas recibidas no han pesado a la hora de que el público se acerque a los cines a verla.

Morbius con Jared Leto conecta con todos los universos de Spider-Man. Foto: Composición / Sony Pictures.

¿De qué trata “Morbius”

La cinta narra la historia de los orígenes de Michael Morbius, un doctor que nació con una extraña enfermedad en la sangre. Tras años investigando, encuentra la cura en los murciélagos, pero esta se convierte en una maldición cuando comienza a tener unas ganas insaciables de beber sangre humana.

“Morbius” ha sido una de las películas que más ha sufrido por la pandemia. Originalmente, el filme iba a estrenarse en julio de 2020, pero la COVID-19 provocó su retraso hasta en seis ocasiones. Finalmente, el título ha visto la luz este año.

