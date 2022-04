Hwang Dong-hyuk, el director de “El juego del calamar” está preparando su próxima película “Killing old people club” (”El club de matar a los viejos”) y promete que será incluso más controversial que “Squid game”, la serie surcoreana de Netflix que le dio reconocimiento a nivel mundial.

Luego de que “Squid game” se robara la atención en los SAG Awards 2022, gracias a los distinguidos premios que se llevó, su creador ha revelado su próximo proyecto.

Durante un evento de MIPTV, en el mercado de televisión internacional en Francia, Dong-hyuk aseguró que ya ha escrito un tratamiento de 25 páginas y ha anticipado que probablemente será “otra película controvertida”.

Hwang Dong-hyuk : “estoy trabajando en la segunda temporada. La anunciaremos pronto, así que podéis esperar sentados”. Foto: Variety.

‎”Será más violenta que ‘El juego del calamar’” , aseguró el director coreano, dando a entender que su siguiente filme superará a la serie de Netflix en cuanto a lo grotesco se refiere.

“Killing old people club” (“El club de matar a los viejos”) estará basada en una novela del escritor italiano Umberto Eco.

De momento, no se conocen más detalles sobre la película, pero sí queda clara la intención de Hwang Dong-hyuk de superarse en su siguiente proyecto.

“El juego del calamar”, segunda temporada

En 2021, luego del gran éxito mundial que tuvo “El juego del calamar”, Netflix renovó con la producción de la serie para una segunda temporada.

Squid game es una serie que cuestiona la sociedad coreana. Su trama provocó que activistas se inspiraran para salir a protestar. Foto: Netflix

Sin embargo, pese a la confirmación de la plataforma de streaming, aún no hay novedades sobre los próximos capítulos y lo cierto es que podrían tardar mucho más de lo esperado por los fans.

“No tengo planes bien desarrollados para El juego del calamar 2. Me canso solo de pensarlo”, reveló el creador Hwang Dong-hyuk en una entrevista a Variety.

"Squid game" se volvió la serie más vista y buscada de 2021. Foto: Netflix

“Pero, si la hiciera, no la haría solo. Me plantearía usar una sala de guionistas y me gustaría contar con directores experimentados”, añadió el cineasta.