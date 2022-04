“Doctor Strange 2”: Bruja Escarlata en duda como villana después del giro de nueva sinopsis

Una reciente nueva sipnosis de la esperada cinta “Doctor Strange in the multiverse of madness” y las imágenes del más reciente spot televisivo sugieren un gran giro en la información dada sobre esta cinta dirigida por San Raimi: Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen), o una de las variantes de la Bruja Escarlata, no sería la mala de la película.

¿Qué dice la más reciente sipnosis presentada?

SM Cinemas en Filipinas compartió una descripción de “Doctor Strange in the multiverse of madness” en su sitio web oficial, en la que, en lugar de que Wanda sea la mala de la película, parece que el héroe del título es el villano después de todo.

La sinopsis dice: “El Dr. Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) lanza un hechizo prohibido que abre la puerta al multiverso, incluida una versión alternativa de sí mismo, cuya amenaza para la humanidad es demasiado grande para las fuerzas combinadas de Strange, Wong y Wanda Maximoff”.

La Bruja Escarlata ayudaría al Doctor Strange a ordenar el caos que originó. Foto: Composición / Marvel.

¿Cuál de todas las variantes del Doctor Strange podría ser el gran villano?

El candidato más probable es Sinister Strange, que apareció por primera vez en el tráiler posterior a los créditos de “Doctor Strange 2″ al final de “Spider-man: no way home”, que tiene un aspecto particularmente desquiciado y de villano, y al cual pudimos ver luchando contra sí mismo con la ayuda de Wong y Wanda.

Pero el avenger “Doctor Strange” podría necesitar la ayuda de sus otras variantes, como Defender Strange, que se ve en los tráilers con el cabello peinado hacia atrás, aunque parece convertirse en un zombi y podría ser el villano de la historia.

O quizás Strange Supreme, la variante que formó parte de los Guardianes del Multiverso en “What if...?” —serie animada de Disney+—, podría aparecer como el malo de la película.

Sinister Strange y Defender Strange, dos variantes del Doctor que pueden ser los malos de la película. Foto: Composición / Marvel.

¿Qué más podría suceder en “Doctor Strange in the multiverse of madness”?

También sería posible que una variante malvada de Strange se asocie con una Bruja Escarlata villana y luchen contra los dos buenos de la línea de tiempo real del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Por otro lado, la América Chávez de Xochitl Gomez puede viajar por el multiverso, para ayudar al Doctor Strange en su búsqueda de una solución al conflicto que originó. Y en cuanto a los Illuminati, el grupo de superhéroes de Marvel comandados por el Profesor X de Patrick Stewart —en el cual veremos a otras variantes de conocidos superhéroes, como una probable nueva versión de Ironman a cargo de Tom Cruise—, parece que van a significar más problemas para el poderoso hechicero.

Wanda Maximoff y Stephen Strange lucharían contra sus versiones malévolas. Foto: Marvel.

Spot de TV de “Doctor Strange 2″