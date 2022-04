Angus T. Jones de “Two and a half men”: ¿qué pasó con el niño mejor pagado de la TV?

En el 2003 llegó a la televisión “Two and a half men”, serie protagonizada por Charlie Sheen, Jon Cryer, Angus T. Jones, Conchata Ferrellm y en su etapa final por Ashton Kutcher.

La ficción nos llevó a conocer a Charlie Harper, un soltero alcohólico, mujeriego y que vive una vida de lujo en Malibú. Todo cambia cuando su hermano menor Alan se divorcia y se va a vivir con él junto a su hijo Jake.

En su momento la serie logró gran éxito en la televisión, lo que provocó no solo la atención de los espectadores sobre su trama, sino también en cada uno de los miembros del reparto. Quien se ganó los ojos del público fue Angus T. Jones, joven actor que interpreta a Jake. ¿Qué pasó con él?.

Una vida de Hollywood que no pudo tener futuro

Dos hombres y medio fue una de las series más populares en el 2003. Angus T. Jones era uno de sus protagonistas. Foto: Warner Channel

Era el adolescente del momento en el 2003, pero Angus T. Jones dejó de actuar en el apogeo de su éxito para seguir un camino muy diferente al que muchos esperaban.

Con varios papeles menores, Jones se convirtió en el actor infantil mejor pagado de la televisión en 2010, con solo 17 años, cuando su contrato en “Two and a half men” le otorgó 10,6 millones de dólares durante las próximas dos temporadas. Esto ascendió a $ 410.000 por episodio de media hora para un promedio de 22 episodios por temporada, de acuerdo a información de People.

Pese al dinero que ganaba, Jones se comenzó a distanciar de la serie y sus compañeros de reparto. Para el 2012, y ante la sorpresa de todos, anunció públicamente que se había convertido en cristiano devoto, que ya no quería aparecer en el programa y pedía no verlo.

Angus T. Jones exmiembro de "Two and a half men". Foto: difusión

“Me comenzó a interesar mucho la Biblia, busqué iglesias y conocí a mucha gente que iba allí. Escuché buenos sermones, pero seguía sin encontrarme. Un amigo me llevó a una iglesia donde me conecté con la gente, con el mensaje, y decidí seguir”, compartió el exactor en un video para la cuenta de YouTube de la Iglesia Forerunner mientras hablaba de su despertar religioso.

En aquel entonces, la controversia sobre sus comentarios llevaron a que Charlie Sheen lo respaldara públicamente y culpó al creador del programa Chuck Lorre por crear un “ambiente tóxico” en el set.

“El Angus T. Jones que conocí y todavía amo no es el mismo que vi en la entrevista con Forerunner”, dijo el actor a TMZ , y agregó: “Reto a cualquiera a estar 10 años bajo el mando de Chuck Lorre y no sufrir algún tipo de tsunami emocional”. Sheen pasó a llamar a Jones un “buen chico” durante una entrevista con The Hollywood Reporter , y agregó que no creía que estuviera “tomando una mala decisión, sino “tal vez está influenciado en algunas otras creencias”.

Después de un tiempo, la opinión de Jones cambió y volvería como invitado para el programa hasta su final en 2014. En aquel entonces le dijo a Entertainment Weekly que “tuvo un día del juicio final con su forma de pensar y hoy disfruta donde está”.

Angus T. Jones alejado de la televisión y sobre todo de las cámaras

Tras alejarse del programa, las cosas comenzaron a cambiar para Angus. Comenzó a estudiar en la Universidad de Colorado una especialización en estudios ambientales, pero al final de su primer año, cambió a estudios judíos. Lo último que se supo de él fue en el 2016, donde se informó que consiguió un trabajo como presidente de Tonite, una empresa multimedia fundada por el hijo de P. Diddy, Justin Combs.