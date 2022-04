La tensa semana de Will Smith

Con información de Variety

Will Smith ha sido una estrella de cine profesional durante tres décadas. Es un trabajo que viene con un nivel de escrutinio agotador y absorbente, pero Smith nunca pareció ceder ante el peso de la exposición.

En las alfombras rojas, asaltaba ante las cámaras y parecía alimentarse de la energía de los fanáticos que gritaban. En entrevistas y apariciones nocturnas, estaría dispuesto a cualquier cosa, revelando algunos detalles íntimos (bueno, tal vez un poco demasiado íntimo a veces) mientras mantiene suficiente barrera de privacidad para mantener intacto su estado de lista A.

En entornos profesionales, en almuerzos y cenas con votantes de los Óscar, Smith trabajaba en la sala, haciendo contacto visual, recordando nombres y agarrándose de los hombros y los brazos en demostraciones de sinceridad con una fluidez que avergonzaría a los políticos experimentados. Era la celebridad consumada.

Así que el arrebato violento de Smith en los Óscar del domingo pasado fue un shock para los fanáticos que lo han amado y para las decenas de ejecutivos de estudio, directores, productores y manejadores que han orbitado al actor durante años.

Claro, Smith podía ser exigente, y esperaba el tipo de lujos, comodidades materiales y deferencia que conlleva ser un actor principal de primer nivel, pero también solía ser amable y generoso, con la habilidad innata de un artista para saber siempre cuándo la mirada del público se había vuelto hacia él.

Eso es lo que hizo que su decisión de asaltar el escenario y atacar al comediante Chris Rock en medio de la noche más importante de Hollywood fuera poco característica y profundamente inquietante. Smith, después de que había pasado casi un día completo, ofreció una disculpa a Rock, la Academia y los espectadores al día siguiente de la ceremonia.

Pero sus acciones podrían empañar su imagen cuidadosamente cultivada e impactar su carrera. Sin duda estropeará lo que debería haber sido uno de los momentos de mayor orgullo de su vida profesional, una victoria como mejor actor por su trabajo en King Richard.

Ya el viernes por la tarde se conoció su renuncia a la Academia del Cine mediante un comunicado. “Traicioné la confianza de la Academia y privé a los nominados y ganadores de una oportunidad de celebrar y ser celebrados por su extraordinario trabajo”, se limitó a explicar.

David Rubin, presidente de la organización, aceptó la renuncia y explicó en un comunicado que “seguimos adelante con nuestro proceso de sanción”. De hecho, la suspensión y la expulsión estaban entre las medidas contempladas. La Academia informará el 18 de abril del castigo, informan los medios estadounidenses.

“El cambio toma tiempo y estoy comprometido a trabajar para asegurarme de que nunca más la violencia se imponga a la razón. Mis acciones fueron sorprendentes, dolorosas e injustificables... Tengo el corazón roto”, ha señalado en el comunicado Smith.

En tanto, el medio Insiders lo culpó por su discurso de aceptación incoherente y autojustificado, durante el cual no se disculpó directamente con Rock, y por su decisión de salir a celebrar en eventos de alto perfil como la fiesta Vanity Fair. “Fue una clase magistral sobre el derecho de las celebridades”, dijo un gurú de relaciones públicas que no trabaja con Smith.

Es difícil decir cuánto puede perder Smith con la crisis. El actor no hace mucho en cuanto a acuerdos de patrocinio, aunque se desempeña como embajador de FitBit a través de su serie documental de YouTube Originals, ‘Best Shape of My Life’. Veremos qué pasa con esta celebridad en los próximos días y sus repercusiones.