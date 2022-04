Amazon Prime Video: todas las películas de James Bond llegarán a la plataforma

La guerra del streaming es fuerte, por lo que Amazon prime video está haciendo grandes apuestas para volver más atractivo su catálogo de películas. En ese panorama, la plataforma anunció el lanzamiento de todas las cintas de James Bond y los fans no podrían estar más emocionados.

Los 25 películas del agente 007 estarán disponibles a partir del próximo 8 de abril. Desde la primera etapa con Sean Connery a “No time to die” de Daniel Craig, no hay ninguna entrega que los seguidores del super espía no podrán ver con solo un click.

Sean Connery como James Bond

“Dr. No”

“From Russia with love”

“Goldfinger”

“Thunderball”

“Diamonds are forever”.

George Lazenby

“On her majesty’s secret service”.

Roger Moore

“Vive y deja morir”

“The man with the golden gun”

“La espía que me amó”

“Moonraker”

“For your eyes only”

“Octopussy”

“A view to a kill”.

Timothy Dalton

“The living daylights”

“Licencia para matar”.

Sean Connery dejó un gran legado en el mundo del cine como James Bond. Foto: composición / MGM

Pierce Brosnan

“GoldenEye”

“El mañana nunca muere”

“The world is not enough”

“Die another day”.

Daniel Craig