El episodio 1 de “Moon Knight”, la nueva serie de Marvel en Disney+ protagonizada por Oscar Isaac, ha dado mucho de que hablar a los fanáticos, en especial de la primera escena del show. En ella vemos Arthur Harrow, el villano interpretado por Ethan Hawke realizando algo que muchos han considerado como perturbador.

La historia arranca con “Every grain of sand”, legendario tema musical de Bob Dylan que suena mientras vemos como Harrow, sin mostrar su rostro, se sirve un trago corto.

De pronto, toma el vaso en el que ha tomado la bebida, lo envuelve en un pañuelo y lo rompe sobre la mesa. Acto seguido, pone los vidrios rotos dentro de sus sandalias y mete los pies en estas.

Ethan Hawke interpreta al villano de "Moon knight", Arthur Harrow. Foto: Disney Plus

Ethan Hawke y el origen de la idea

En una entrevista con IGN, el director del primer capítulo de “Moon Knight”, Mohamed Diab, explicó que la escena en cuestión fue idea del mismo Ethan Hawke.

“Cuando a Ethan se le ocurrió esta escena fue el momento en el que me di cuenta, y él se dio cuenta; ‘Está bien, ahora conozco al personaje’. Lo entiendo muy bien. Él no es un estafador. Él no es un falso profeta. Es un profeta que está equivocado, pero es un profeta . Es alguien que cree en lo que hace”, explicó Diab.

Ethan Hawke es quien interpreta a Arthur Harrow en Moon Knight. Foto: Disney Plus

Asimismo, Hawke también explicó que, teniendo libertad por parte del director, quería crear un antagonista diferente de lo usual de Marvel.

“ Moon Knight no tiene un villano arquetípico definitivo. Y seguí tratando de pensar en quién sería este tipo y si no fuera un cómic, ¿cómo sería su retrato?”, señaló el actor.