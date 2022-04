¿A qué plataforma de streaming llegará la película “Morbius”?

La nueva película de Marvel y Sony, “Morbius”, debutó en los cines el pasado 31 de marzo. La cinta protagonizada por Jared Leto no está cumpliendo las expectativas de los fanáticos, ya que, hasta el momento, la mayoría de criticas son negativas.

El filme cuenta la historia del doctor Michael Morbius, que sufre una enfermedad en la sangre para la cual usa murciélagos como una especia de cura. El resultado es que Michael se termina convirtiendo en un vampiro viviente que necesita consumir sangre humana para sobrevivir.

Morbius con Jared Leto conecta con todos los universos de Spider-Man. Foto: Composición / Sony Pictures.

¿En qué plataforma se podrá ver “Morbius”?

El largometraje que expande la fase cuatro del UCM tuvo que cambiar su fecha de estreno en más de una oportunidad debido a la pandemia de la COVID-19, haciendo que el día final de lanzamiento fuese el 31 de marzo de 2022.

Ahora, los fanáticos esperan poder ver la cinta a través del streaming. Netflix sería el lugar donde se podría ver “Morbius”, gracias a un acuerdo que mantienen Sony y la plataforma con los estrenos de 2022. Por esom la película del vampiro debutará en el gigante del streaming, mientras que “Spider-Man: no way home”, estrenada en 2021, no seguiría el mismo destino.

¿Cuándo llegaría “Morbius” a Netflix?

Hasta el momento, no hay fecha establecida para su arribo, pero según la página web CNET, el acuerdo entre Netflix y Sony es de la clase pay-one window. Por lo tanto, hay un plazo de entre seis y nueve meses. Esto significaría que llegaría al streaming entre octubre y fines de 2022.